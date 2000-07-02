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Раздел: Авто  
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В США показали неимоверный тюнинг грузовика Peterbilt

В США показали неимоверный тюнинг грузовика Peterbilt Раму грузовика удлинили в два раза.

Синий-пресиний! Это Peterbilt 362 1982 года, который был превращен владельцем в потрясающе красивый кастом. Эта модель (и еще, пожалуй, Kenworth K100) - является одной из немногих популярных бескапотников в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Обратите внимание на длину рамы. Зачем делают столь радикальной удлинение, спросите вы? Сейчас объясним. Дело в том, что в США регламентируется лишь длина полуприцепа. Длина тягача может быть любой!

Именно поэтому, создавая кастомный грузовик, в 99% случаев рама удлиняется в несколько раз. Причем, не всегда освободившееся пространство заполняют огромным спальным отсеком. Нет, часто оно остается совершенно пустым. Странные они, американцы.

Кабина 362-го Peterbilt была удлинена вдвое. Прирост пришелся на спальный отсек, который теперь стал намного комфортабельнее.

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Конечно, тут огромное количество хрома: массивный передний бампер, солнцезащитный козырек, вертикальные выхлопные трубы, колесные диски, щитки на задних колесах, а также детали полуприцепа.

В США показали неимоверный тюнинг грузовика Peterbilt
В США показали неимоверный тюнинг грузовика Peterbilt
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 Теги: Peterbilt, США, тюнинг

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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