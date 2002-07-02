Раздел: Авто
В Китае началось производство электромобиля Neta N01
Автомобиль появится в продаже в конце года.
Компания Zhejiang Hezhong New Energy Vehicles начала производство электрического кроссовера Neta N01, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На вид салон ничем непримечателен, зато оснащен виртуальной панелью приборов, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, кондиционером и камерами кругового обзора.
Работает машина с 75-сильным электромотором с приводом на передние колеса. Покупатель сможет выбирать между батареями емкостью 35,5 кВт/час от Ningde Shidai и 36,2 кВт/час от Guiwei Power. За 30 минут можно будет зарядить аккумулятор до 80%.
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Несмотря на то, что пока цена модели не была объявлена, ожидается, что она станет основным преимуществом новинки перед конкурентами. Пока сборка электромобиля ведется только в тестовом режиме. На рынке N01 должен появиться в третьем квартале текущего года.
Компания Zhejiang Hezhong New Energy Vehicles начала производство электрического кроссовера Neta N01, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На вид салон ничем непримечателен, зато оснащен виртуальной панелью приборов, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, кондиционером и камерами кругового обзора.
Работает машина с 75-сильным электромотором с приводом на передние колеса. Покупатель сможет выбирать между батареями емкостью 35,5 кВт/час от Ningde Shidai и 36,2 кВт/час от Guiwei Power. За 30 минут можно будет зарядить аккумулятор до 80%.
Читайте также: Тысяча машин в день: Tesla установила производственный рекорд
Несмотря на то, что пока цена модели не была объявлена, ожидается, что она станет основным преимуществом новинки перед конкурентами. Пока сборка электромобиля ведется только в тестовом режиме. На рынке N01 должен появиться в третьем квартале текущего года.
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