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Раздел: Авто  
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В Китае началось производство электромобиля Neta N01

В Китае началось производство электромобиля Neta N01 Автомобиль появится в продаже в конце года.

Компания Zhejiang Hezhong New Energy Vehicles начала производство электрического кроссовера Neta N01, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На вид салон ничем непримечателен, зато оснащен виртуальной панелью приборов, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, кондиционером и камерами кругового обзора.

Работает машина с 75-сильным электромотором с приводом на передние колеса. Покупатель сможет выбирать между батареями емкостью 35,5 кВт/час от Ningde Shidai и 36,2 кВт/час от Guiwei Power. За 30 минут можно будет зарядить аккумулятор до 80%.

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Несмотря на то, что пока цена модели не была объявлена, ожидается, что она станет основным преимуществом новинки перед конкурентами. Пока сборка электромобиля ведется только в тестовом режиме. На рынке N01 должен появиться в третьем квартале текущего года.
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 Теги: Neta N01

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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