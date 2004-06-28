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Раздел: Авто  
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Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger

Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger Журналисты расшифровали дату выхода авто по коду в видео.

В ролике, размещенном на YouTube-канале марки, можно увидеть как двухдверка едет по пустыне. Кроме этого, в нем зашифрована дата дебюта модели и мощность силовой установки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

В видео присутствуют две зашифрованные надписи: название RED767_62818 и финальный текст LOCK: RED797_19.

По данным Motor1, слово RED может указывать на новое исполнение, 767 — мощность модернизированной 6,2-литровой «восьмерки»

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Число 62818 означает дату публичной премьеры (28 июня 2018 года), а 19 — модельный год.

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 Теги: Dodge, Challenger

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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