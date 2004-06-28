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Раздел: Авто  
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В Сеть слили фото нового Porsche 911 Turbo

В Сеть слили фото нового Porsche 911 TurboПоявились фотографии с дорожных тестов модели Porsche 911 Turbo 2020 года.

По данным представителей компании, новинка должна будет стать одним из наиболее мощных представителей линейки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

В этом году будет выпущена в версиях Carreera и Carrera S, остальные исполнения появятся в начале следующего года. На фото можно рассмотреть, что у автомобиля нет большого переднего бампера, а радиаторная решетка стала уже и плавно перетекает в переднюю оптику. На увеличенных боковых крыльях находятся вентиляционные отверстия.

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От других модификаций машина отличается улучшенной аэродинамикой и расширенным задним антикрылом. В подкапотном пространстве автомобиля располагается мотор отдачей 540 л.с. Больше информации станет известно, когда производитель официально анонсирует новинку.
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 Теги: Porsche 911 Turbo, фото, испытания

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Сегодня, 09:40 » Автор: Алена Шимко
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