Раздел: Авто
В Сеть слили фото нового Porsche 911 Turbo
Появились фотографии с дорожных тестов модели Porsche 911 Turbo 2020 года.
По данным представителей компании, новинка должна будет стать одним из наиболее мощных представителей линейки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
В этом году будет выпущена в версиях Carreera и Carrera S, остальные исполнения появятся в начале следующего года. На фото можно рассмотреть, что у автомобиля нет большого переднего бампера, а радиаторная решетка стала уже и плавно перетекает в переднюю оптику. На увеличенных боковых крыльях находятся вентиляционные отверстия.
Читайте также: Первые "живые" фото нового кроссовера Porsche "слили" в Сеть
От других модификаций машина отличается улучшенной аэродинамикой и расширенным задним антикрылом. В подкапотном пространстве автомобиля располагается мотор отдачей 540 л.с. Больше информации станет известно, когда производитель официально анонсирует новинку.
По данным представителей компании, новинка должна будет стать одним из наиболее мощных представителей линейки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
В этом году будет выпущена в версиях Carreera и Carrera S, остальные исполнения появятся в начале следующего года. На фото можно рассмотреть, что у автомобиля нет большого переднего бампера, а радиаторная решетка стала уже и плавно перетекает в переднюю оптику. На увеличенных боковых крыльях находятся вентиляционные отверстия.
Читайте также: Первые "живые" фото нового кроссовера Porsche "слили" в Сеть
От других модификаций машина отличается улучшенной аэродинамикой и расширенным задним антикрылом. В подкапотном пространстве автомобиля располагается мотор отдачей 540 л.с. Больше информации станет известно, когда производитель официально анонсирует новинку.
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