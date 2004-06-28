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Раздел: Авто  
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Названа дата выхода электрокроссовера Кia Niro EV

Названа дата выхода электрокроссовера Кia Niro EV
Электрический кроссовер Kia Niro EV, представленный в начале прошлого месяца, поступит в продажу зимой 2018 года.

Об этом сообщаетcя на сайте представительства южнокорейской марки в США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на E-move.

С одной стороны, данная информация актуальна только для американского рынка, ведь не исключено, что другие регионы получат новинку в другое время. Но с другой – есть повод полагать, что речь идет о дате глобального запуска. Дело в том, что первое время Kia Niro EV будет продаваться в США ограниченно (известно из этой же новости) и это указывает на то, что производитель хочет охватить как можно больше ключевых рынков уже на первом этапе, жертвую крупным тиражом на рынке США. В любом случае, машина точно поступит в глобальную продажу до конца этого года.

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Напомним, купить Kia Niro EV можно будет либо с 39,2-киловатт-часовой батарей, либо с АКБ на 64 кВтч. В первом случае пробег электрокроссовера составляет 240 км, во втором – 380 км. Заряжать автомобиль можно будет с помощью быстрого чарджера – до 80% за 54 мин. За движение нового электрокара Киа отвечает 204-сильный мотор, состыкованный с передним приводом.
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 Теги: Кia Niro EV, электрический кроссовер, выход, дата

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Сегодня, 11:10 » Автор: Алена Шимко
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