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Раздел: Авто  
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Mitsubishi представила обновленный Pajero IV

Mitsubishi представила обновленный Pajero IV
Компания Mitsubishi запустила в продажу слегка модернизированный внедорожник.

Посвежевшая модель доступна только на одном рынке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на InfoCar.

Рестайлинговый Pajero IV представлен в Китае, фотографиями автомобиля поделилось местное издание Autohome. Для «поднебесной» версии модели это уже второе обновление – первое было в прошлом году, тогда внедорожник обзавелся мультимедийной системой с большим сенсорным экраном и голосовым управлением. Нынешний рестайлинг затронул экстерьер.

Так, у китайского Pajero 2019 модельного года появились новая радиаторная решетка с тремя хромированными плашками вместо двух и серебристая окантовка задних фонарей. Надпись с названием модели на капоте была у предназначенного для Поднебесной варианта и раньше. Двигатель прежний: в Китае Pajero можно купить с бензиновой «шестеркой» 3.0 мощностью 174 л.с. (255 Нм), которая сочетается с пятиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, полный.

В списке оборудования Mitsubishi Pajero-2019 значатся: беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, камеры кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев кресел. Кстати, в Китае внедорожник представлен только в семиместной модификации.

Цены на Pajero снижены. Если дореформенный внедорожник стоил 369 800 – 429 800 юаней ($55 900 – $65 000), то посвежевшая модель обойдется в 349 800 – 399 800 юаней ($53 000 – $60 400). В Китай автомобили поставляют из Японии.

Глобальный Pajero новую мультимедиа так и не получил, так что, скорее всего, и нынешний рестайлинг останется прерогативой только китайской версии.

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Отметим, мировые продажи Паджеро снижаются: в 2017-м по всему миру было реализовано 34 515 таких автомобилей – это на 45,8% меньше, чем годом ранее. Кстати, в феврале 2018-го в Японии завершили производство трехдверного Pajero, а в апреле немецкий офис Mitsubishi представил «прощальную» версию – внедорожник скоро покинет эту страну.
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 Теги: Mitsubishi, Pajero IV, обновление

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Сегодня, 14:25 » Автор: Алена Шимко
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