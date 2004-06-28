В Британии создали авто, которое очищает воздух

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С 2025 года в Норвегии не будут регистрировать новые бензиновые и дизельные автомобили.

На сегодняшний день ещё одним маркетинговым преимуществом стал низкий уровень загрязнения окружающей среды, над которым работают все производители. Специалисты компании Renault проанализировали продажи за последние полгода, после чего пришли к выводу, что именно их автомобили меньше остальных загрязняют атмосферу вредными