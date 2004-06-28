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В Британии создали авто, которое очищает воздух
Британская автомобильная компания Briggs Automotive Company (BAC), создала одноместный автомобиль, который станет первым в мире так называемым «климатически положительным» транспортным средством, который будет удалять из атмосферы большее количество углекислого газа, чем он в нее испускает.
Сообщается, что для создания такого экологичного автомобиля, ребята из BAC объединились с некоммерческой организацией Poseidon Foundation, которая занимается вопросами экологии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
«Мы очень рады объединиться с Poseidon Foundation и с их помощью стать первым в истории климатически-позитивным автопроизводителем», - сказал Иэн Бриггс, соучредитель BAC и директор по дизайну. «Мы уже внедряем некоторые меры в наши автомобили, благодаря которым удается уменьшить количество выбросов в атмосферу вредного углекислого газа.
В частности, при конструировании наших автомобилей мы используем более легкие материалы, соответственно их общий вес становится меньше. Мы уверены в том, что совместная работа с инженерами Poseidon Foundation позволит нам еще больше защитить окружающую среду».
Тот факт, что британская компания BAC собирается представить первый в мире автомобиль, который будет погашать большее число углекислого газа, чем он выпускает в атмосферу не должен удивлять.
Инженеры бренда уже разработали первые в мире гибридные карбон-композитные колеса и кузовные панели из инновационного материала графена, благодаря этому материалу, панели получаются очень тонкими и легкими, при этом они достаточно прочные.
Нынешний мэр Ливерпуля Джо Андерсон возглавляет программу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, ожидается, что к 2020 году, этот показатель сократится на 35%.
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Новость о новых идеях ребят из BAC, благодаря которым удастся еще больше помочь экологии города, привела его в восторг.
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