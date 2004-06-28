» » В Британии создали авто, которое очищает воздух
Раздел: Авто  
0

В Британии создали авто, которое очищает воздух

В Британии создали авто, которое очищает воздух
Британская автомобильная компания Briggs Automotive Company (BAC), создала одноместный автомобиль, который станет первым в мире так называемым «климатически положительным» транспортным средством, который будет удалять из атмосферы большее количество углекислого газа, чем он в нее испускает.

Сообщается, что для создания такого экологичного автомобиля, ребята из BAC объединились с некоммерческой организацией Poseidon Foundation, которая занимается вопросами экологии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

«Мы очень рады объединиться с Poseidon Foundation и с их помощью стать первым в истории климатически-позитивным автопроизводителем», - сказал Иэн Бриггс, соучредитель BAC и директор по дизайну. «Мы уже внедряем некоторые меры в наши автомобили, благодаря которым удается уменьшить количество выбросов в атмосферу вредного углекислого газа.

В частности, при конструировании наших автомобилей мы используем более легкие материалы, соответственно их общий вес становится меньше. Мы уверены в том, что совместная работа с инженерами Poseidon Foundation позволит нам еще больше защитить окружающую среду».

Тот факт, что британская компания BAC собирается представить первый в мире автомобиль, который будет погашать большее число углекислого газа, чем он выпускает в атмосферу не должен удивлять.

Инженеры бренда уже разработали первые в мире гибридные карбон-композитные колеса и кузовные панели из инновационного материала графена, благодаря этому материалу, панели получаются очень тонкими и легкими, при этом они достаточно прочные.

Нынешний мэр Ливерпуля Джо Андерсон возглавляет программу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, ожидается, что к 2020 году, этот показатель сократится на 35%.

Читайте также: В Британии создали 3D-имплант для пациента

Новость о новых идеях ребят из BAC, благодаря которым удастся еще больше помочь экологии города, привела его в восторг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Великобритания, климатическое авто, очищение воздуха

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:24 » Автор: Алена Шимко
     142
     0

Похожие новости по теме

Норвегия планирует отказаться от бензиновых авто Норвегия планирует отказаться от бензиновых авто

С 2025 года в Норвегии не будут регистрировать новые бензиновые и дизельные автомобили.

Первый в мире автомобиль, который распознает дорожные знаки Первый в мире автомобиль, который распознает дорожные знаки

Разработчиком "автомобиля будущего" стала компания Ford.

Volkswagen займется выкупом автомобилей с неисправным ПО Volkswagen займется выкупом автомобилей с неисправным ПО

Концерн выкупит машины в том случае, если тесты на выбросы углекислого газа выявят несоответствия.

Новый суперкар от Blade напечатали на 3D-принтере Новый суперкар от Blade напечатали на 3D-принтере

Blade — первый в мире суперкар, созданный с помощью технологии 3-D печати.

Автомобили Renault оказались наименее опасными для окружающей среды Автомобили Renault оказались наименее опасными для окружающей среды

На сегодняшний день ещё одним маркетинговым преимуществом стал низкий уровень загрязнения окружающей среды, над которым работают все производители. Специалисты компании Renault проанализировали продажи за последние полгода, после чего пришли к выводу, что именно их автомобили меньше остальных загрязняют атмосферу вредными

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх