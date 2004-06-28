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Раздел: Авто  
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На тестах видели прототип обновленного BMW M3

На тестах видели прототип обновленного BMW M3 «Заряженная» версия модели BMW M3 CS, которая была выпущена ограниченным тиражом, произвела фурор в автомобильном мире.

В частности, благодаря мощнейшему двигателю, а также широкому использованию деталей из углеродного волокна, в результате чего общий вес автомобиля удалось снизить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Как рассказывают наши друзья, инсайдеры, новое поколение «заряженного» седана 3 Series получит некоторые похожие элементы, включая более легкий кузов. Уже известно, что новый BMW M3 будет позиционироваться автопроизводителем как автомобиль 2020 модельного года.

Пару часов назад, зарубежное профильное издание Autocar опубликовало информацию о том, что спортивный седан следующего поколения получит силовую установку мощностью 465 лошадиных сил и это уже в стандартной версии.

Если это правда, то мощность нового BMW M3 будет на 11 л.с. выше, чем у нынешней M3 CS, которая позиционируется производителем как еще более «заряженная» версия. Журналисты говорят о том, что повышение мощности будет получено благодаря использованию системы впрыска, которая используется в актуальной версии M4 GTS.

Сообщается также и о том, что M3 версии 2020 модельного года получит более легкий кузов, который будет даже легче, чем у нынешнего M3 CS. Главным образом, это связано с использованием платформы CLAR, на основе которой построены «заряженные» версии M5 и M7. При изготовлении этой платформы широко использовалось углеродное волокно. Известно, что автомобиль получит полностью углеродную крышу. Согласно сообщениям инсайдеров, новый M3 не пересечет отметку в 1585 кг.

В седан M3 следующего поколения, инженеры BMW также могут добавить активное управления задним колесом, благодаря чему, маневренность автомобиля будет, что называется, «на высоте». В этом случае, M3 станет единственным представителем 3 Series, который получит заднее колеса с активным управлением.

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Напоследок отметим, что M3 следующего поколения немного увеличиться в размерах: на 20 мм прибавится длина колёсной базы и 60 мм – общая длина.
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 Теги: BMW M3, тесты

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Сегодня, 21:10 » Автор: Татьяна Ларина
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