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Раздел: Авто  
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Украинцы создали гоночный внедорожник

Украинцы создали гоночный внедорожникУкраинские мастера могут делать очень и очень крутые гоночные корчи.

Наши умельцы подготовили прототип для знаменитого марафона Дакар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно

Этот Hellcat T1 CCV создали в киевском тюнинг-ателье «АвтоЛайф».

Хотя решетка радиатора и оптика у него от Range Rover Evoque, с кроссовером он не имеет ничего общего.

В конструкции внедорожника использованы детали ведущих производителей, а часть узлов изготовили своими силами (например, подвеска — ручной работы). Автомобиль оснастили семилитровым V8 Corvette и гоночной секвентальной КПП ZF.

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К Дакару-2019 Hellcat T1 CCV готовят в других соревнованиях, причем украинский внедорожник очень неплохо проявил себя. Экипаж Юрия Протасова и Павла Черепина занял 8-е место в престижной гонке Italian Baja. Для начала — очень неплохой результат.
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 Теги: внедорожник, Украина

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Сегодня, 22:40 » Автор: Татьяна Ларина
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