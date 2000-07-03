Раздел: Авто
Range Rover Evoque нового поколения "засекли" на тестах
Range Rover Evoque новой версии попался шпионам на Нюрбургринге
Новая версия Range Rover Evoque получит концептуальные черты дизайна текущих версий Range Rover и Range Rover Sport, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На данный момент британский бренд перешел к дорожным испытаниям второго поколения Evoque, которое было замечено на Нюрбургнинге. Об этом сообщило издание Motor1, а также опубликовало видеоролик.
Судя по опубликованным изображениями и видеоролику, автомобиль немного прибавит в габаритах, что должно положительно отразиться на комфорте в салоне авто.
Это станет возможно благодаря использованию новой модульной платформы архитектуры D8. Причем в базовой версии доступен исключительно передний привод, однако опционально будет доступна фирменная система полного привода.
Пока технические характеристики остаются неизвестными. Однако эксперты предполагают о том, что в моторную линейку войдет новый трехцилиндровый турбомотор с рабочим объемом 1,5 литра.
Причем данный ДВС будет работать в составе гибридной силовой установки, работающей с пока еще неизвестным электромотором.
Однако новое поколение принесет не только обновление, но также будет ликвидирована трехдверная модификация, которая не пользуется особым спросом в текущей версии. Таким образом, Land Rover будет производить модель только в версиях с пятидверным кузовом и кабриолет.
Естественно компания не забудет об электронной начинке. Так, уже в штатной комплектации будет присутствовать фирменный комплекс активной и пассивной безопасности, также включающий в себя полуавтономные системы.
Читайте также: Стало известно, когда появится новый Range Rover
К сожалению пока неизвестна дата официального дебюта, но серийное производство должно будет начаться в следующем году.
Новая версия Range Rover Evoque получит концептуальные черты дизайна текущих версий Range Rover и Range Rover Sport, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На данный момент британский бренд перешел к дорожным испытаниям второго поколения Evoque, которое было замечено на Нюрбургнинге. Об этом сообщило издание Motor1, а также опубликовало видеоролик.
Судя по опубликованным изображениями и видеоролику, автомобиль немного прибавит в габаритах, что должно положительно отразиться на комфорте в салоне авто.
Это станет возможно благодаря использованию новой модульной платформы архитектуры D8. Причем в базовой версии доступен исключительно передний привод, однако опционально будет доступна фирменная система полного привода.
Пока технические характеристики остаются неизвестными. Однако эксперты предполагают о том, что в моторную линейку войдет новый трехцилиндровый турбомотор с рабочим объемом 1,5 литра.
Причем данный ДВС будет работать в составе гибридной силовой установки, работающей с пока еще неизвестным электромотором.
Однако новое поколение принесет не только обновление, но также будет ликвидирована трехдверная модификация, которая не пользуется особым спросом в текущей версии. Таким образом, Land Rover будет производить модель только в версиях с пятидверным кузовом и кабриолет.
Естественно компания не забудет об электронной начинке. Так, уже в штатной комплектации будет присутствовать фирменный комплекс активной и пассивной безопасности, также включающий в себя полуавтономные системы.
Читайте также: Стало известно, когда появится новый Range Rover
К сожалению пока неизвестна дата официального дебюта, но серийное производство должно будет начаться в следующем году.
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