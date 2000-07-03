» » В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
Раздел: Авто  
0

В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"

В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича" Авто создано на базе "Москвича-2901", обычно используемого в санитарных целях.

Универсал повышенной вместимости Москвич-2901 выпускался на 5-м Киевском авторемонтном заводе с 1994 по 2001 гг небольшими партиями, главным образом для медицинских учреждений. Помимо кузова увеличенного объема машина отличалась усиленной, рессорной задней подвеской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Сегодня Москвич-2901 встретить на улице большая удача. Что уж говорить об удлиненном, семидверном (!) варианте – для перевозки заключенных.

История этой машины такова. В свое время было изготовлено два экспериментальных Москвич-2901 с удлиненной колесной базой. Одна из таких машин использовалась в качестве аварийной летучки для электромонтажных работ и недавно была обнаружена в Москве. Судя по фото, машина была 5-дверной, и внешне отличалась дополнительной кузовной вставкой с окном между первой и второй парой дверей.

Автомобиль взялись довести до ума в известной реставрационной мастерской КБ «Смирнов» из Санкт-Петербурга. Причем заказчиком выступило Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России. В итоге появился автозак под названием «Черный дельфин» – так именуется колония строгого режима в оренбургской области для пожизненно заключенных.

Самое необычное в этой машине – даже не бронированный отсек в задней части, а наличие дополнительной пары боковых дверей. Однако полноценным 7-дверным универсалом автомобиль назвать сложно, ведь средние двери очень узкие и человеку протиснуться в них нереально. Одно из предназначений таких дверок – быстрый доступ к четырем автоматам «Калашникова» для конвоиров.

Читайте также: Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger

В любом случае Москвич-2901 – уникальный универсал повышенной вместимости, который выпускался в столице Украины.

В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Москвич, автозак

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     459
     0

Похожие новости по теме

Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger

Журналисты расшифровали дату выхода авто по коду в видео.

Skoda представила бронированный универсал Skoda представила бронированный универсал

Универсал Skoda Superb получил усиленную подвеску.

На британской выставке ретро-автомобилей показали интересный полицейский На британской выставке ретро-автомобилей показали интересный полицейский "Москвич"

Автомобиль использовался в полиции одной из европейских стран.

В Украине «засветился» редкий Volkswagen Golf В Украине «засветился» редкий Volkswagen Golf

Он имеет высокую крышу, причем не простую, а еще и застекленную.

Volkswagen может воскресить Москвич Volkswagen может воскресить Москвич

Последний автомобиль марки Москвич сошел с конвейера в далеком 2001 году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх