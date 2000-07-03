Раздел: Авто
В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
Авто создано на базе "Москвича-2901", обычно используемого в санитарных целях.
Универсал повышенной вместимости Москвич-2901 выпускался на 5-м Киевском авторемонтном заводе с 1994 по 2001 гг небольшими партиями, главным образом для медицинских учреждений. Помимо кузова увеличенного объема машина отличалась усиленной, рессорной задней подвеской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Сегодня Москвич-2901 встретить на улице большая удача. Что уж говорить об удлиненном, семидверном (!) варианте – для перевозки заключенных.
История этой машины такова. В свое время было изготовлено два экспериментальных Москвич-2901 с удлиненной колесной базой. Одна из таких машин использовалась в качестве аварийной летучки для электромонтажных работ и недавно была обнаружена в Москве. Судя по фото, машина была 5-дверной, и внешне отличалась дополнительной кузовной вставкой с окном между первой и второй парой дверей.
Автомобиль взялись довести до ума в известной реставрационной мастерской КБ «Смирнов» из Санкт-Петербурга. Причем заказчиком выступило Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России. В итоге появился автозак под названием «Черный дельфин» – так именуется колония строгого режима в оренбургской области для пожизненно заключенных.
Самое необычное в этой машине – даже не бронированный отсек в задней части, а наличие дополнительной пары боковых дверей. Однако полноценным 7-дверным универсалом автомобиль назвать сложно, ведь средние двери очень узкие и человеку протиснуться в них нереально. Одно из предназначений таких дверок – быстрый доступ к четырем автоматам «Калашникова» для конвоиров.
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В любом случае Москвич-2901 – уникальный универсал повышенной вместимости, который выпускался в столице Украины.
Универсал повышенной вместимости Москвич-2901 выпускался на 5-м Киевском авторемонтном заводе с 1994 по 2001 гг небольшими партиями, главным образом для медицинских учреждений. Помимо кузова увеличенного объема машина отличалась усиленной, рессорной задней подвеской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Сегодня Москвич-2901 встретить на улице большая удача. Что уж говорить об удлиненном, семидверном (!) варианте – для перевозки заключенных.
История этой машины такова. В свое время было изготовлено два экспериментальных Москвич-2901 с удлиненной колесной базой. Одна из таких машин использовалась в качестве аварийной летучки для электромонтажных работ и недавно была обнаружена в Москве. Судя по фото, машина была 5-дверной, и внешне отличалась дополнительной кузовной вставкой с окном между первой и второй парой дверей.
Автомобиль взялись довести до ума в известной реставрационной мастерской КБ «Смирнов» из Санкт-Петербурга. Причем заказчиком выступило Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России. В итоге появился автозак под названием «Черный дельфин» – так именуется колония строгого режима в оренбургской области для пожизненно заключенных.
Самое необычное в этой машине – даже не бронированный отсек в задней части, а наличие дополнительной пары боковых дверей. Однако полноценным 7-дверным универсалом автомобиль назвать сложно, ведь средние двери очень узкие и человеку протиснуться в них нереально. Одно из предназначений таких дверок – быстрый доступ к четырем автоматам «Калашникова» для конвоиров.
Читайте также: Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger
В любом случае Москвич-2901 – уникальный универсал повышенной вместимости, который выпускался в столице Украины.
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