Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"

В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"

Похожие новости по теме

Dodge показал тизер обновленного масл-кара Challenger Журналисты расшифровали дату выхода авто по коду в видео.

Skoda представила бронированный универсал Универсал Skoda Superb получил усиленную подвеску.

В Украине «засветился» редкий Volkswagen Golf Он имеет высокую крышу, причем не простую, а еще и застекленную.