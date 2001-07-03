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Министр инфраструктуры надеется на строительство завода Tesla в Украине

Министр инфраструктуры надеется на строительство завода Tesla в Украине В самой компании пока не прокомментировали инициативу украинского правительства.

Американская компания Tesla может построить в Украине завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Инициатором выступает Украина. Пока ответ от Илона Маска, владельца Tesla, ещё не получен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

О том, что Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Tesla по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей, стало известно после заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он считает, что шансы на сотрудничество в этом вопросе с американским миллиардером Илоном Маском очень высокие.

К сожалению, Владимир Омелян не стал вдаваться в подробности. Он даже не сказал, где именно в Украине может быть построен завод Tesla. Думаем, что это должен быть какой-нибудь большой промышленный город с развитой инфраструктурой и подготовленными специалистами.

Если Илон Маск согласится с предложением украинской стороны, то это означает, что в Украину придут новые многомиллионные инвестиции. Кроме того, увеличатся отчисления в бюджет, появятся новые рабочие места.

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Компания Tesla специализируется на разработке и выпуске электромобилей, которые относятся к премиальному сегменту. Сейчас эта компания планирует делать электрокары, рассчитанные на массового покупателя. Это значит, что ей нужно будет больше аккумуляторных батарей.
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 Теги: Tesla, Украина, завод

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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