Пробки на границе Украины теперь можно проверить в приложении

Приложение отображает текущую загруженность пропускных пунктов.



Украинским водителям представили новое мобильное приложение, которое позволяет избежать пробок на границе. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Василий Кирилич, передает



Приложение показывает ситуацию на украинско-польской границе в пределах Львовской области. В частности, пользователи могут узнать загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в регионе.



«Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения», — сказано в сообщении.



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Стоит отметить, что на сегодня приложение пока доступно лишь для водителей с iPhone в кармане. Но, будем надеяться, что это скоро исправят. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинским водителям представили новое мобильное приложение, которое позволяет избежать пробок на границе. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Василий Кирилич, передает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Приложение показывает ситуацию на украинско-польской границе в пределах Львовской области. В частности, пользователи могут узнать загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в регионе.«Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения», — сказано в сообщении.Стоит отметить, что на сегодня приложение пока доступно лишь для водителей с iPhone в кармане. Но, будем надеяться, что это скоро исправят.



