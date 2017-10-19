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Пробки на границе Украины теперь можно проверить в приложении
Приложение отображает текущую загруженность пропускных пунктов.
Украинским водителям представили новое мобильное приложение, которое позволяет избежать пробок на границе. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Василий Кирилич, передает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Приложение показывает ситуацию на украинско-польской границе в пределах Львовской области. В частности, пользователи могут узнать загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в регионе.
«Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения», — сказано в сообщении.
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Стоит отметить, что на сегодня приложение пока доступно лишь для водителей с iPhone в кармане. Но, будем надеяться, что это скоро исправят.
Украинским водителям представили новое мобильное приложение, которое позволяет избежать пробок на границе. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Василий Кирилич, передает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Приложение показывает ситуацию на украинско-польской границе в пределах Львовской области. В частности, пользователи могут узнать загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в регионе.
«Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения», — сказано в сообщении.
Читайте также: В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
Стоит отметить, что на сегодня приложение пока доступно лишь для водителей с iPhone в кармане. Но, будем надеяться, что это скоро исправят.
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