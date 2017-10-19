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Раздел: Авто  
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Пробки на границе Украины теперь можно проверить в приложении

Пробки на границе Украины теперь можно проверить в приложении Приложение отображает текущую загруженность пропускных пунктов.

Украинским водителям представили новое мобильное приложение, которое позволяет избежать пробок на границе. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Василий Кирилич, передает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Приложение показывает ситуацию на украинско-польской границе в пределах Львовской области. В частности, пользователи могут узнать загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в регионе.

«Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения», — сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что на сегодня приложение пока доступно лишь для водителей с iPhone в кармане. Но, будем надеяться, что это скоро исправят.
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 Теги: Украина, пробки, граница

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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