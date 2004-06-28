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Раздел: Авто  
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Nissan установит гибридную силовую установку на модель Qashqai

Nissan установит гибридную силовую установку на модель Qashqai На выбор будут представлены два варианта гибридных моделей.

Популярный кроссовер Nissan Qashqai, готовящийся к смене поколений, получит две «гибридные» версии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новый Qashqai будет построен на модульной платформе CMF (Common Module Family) альянса Renault-Nissan и получит две «гибридные» версии.

Первая конструктивно станет схожа с моделями семейства PHEV от компании Mitsubishi и будет представлять собой подключаемую к сети бензин-электрическую силовую установку.

На второй Nissan применит технологию ePower, в настоящее время доступную в Японии на модели Nissan Note. Ее главная особенность в том, что бензиновый двигатель используется исключительно как генератор, подзаряжающий аккумуляторную батарею, от которой «питается» электромотор.

Полностью электрической версии у нового «Кашкая» не будет – Nissan выпустит электрокроссовер в виде самостоятельной модели.

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«Мы ищем новую платформу, поскольку это – наилучший вариант внедрения технологий электрификации. Полностью электрической версии в гамме не будет, так как ее подготовка повлекла бы значительный рост затрат на разработку модели», – рассказал Auto Express вице-президент Nissan Europe по развитию модельного ряда Понц Пандикутира.
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 Теги: Nissan Qashqai, гибрид

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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