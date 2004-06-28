Раздел: Авто
Nissan установит гибридную силовую установку на модель Qashqai
На выбор будут представлены два варианта гибридных моделей.
Популярный кроссовер Nissan Qashqai, готовящийся к смене поколений, получит две «гибридные» версии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новый Qashqai будет построен на модульной платформе CMF (Common Module Family) альянса Renault-Nissan и получит две «гибридные» версии.
Первая конструктивно станет схожа с моделями семейства PHEV от компании Mitsubishi и будет представлять собой подключаемую к сети бензин-электрическую силовую установку.
На второй Nissan применит технологию ePower, в настоящее время доступную в Японии на модели Nissan Note. Ее главная особенность в том, что бензиновый двигатель используется исключительно как генератор, подзаряжающий аккумуляторную батарею, от которой «питается» электромотор.
Полностью электрической версии у нового «Кашкая» не будет – Nissan выпустит электрокроссовер в виде самостоятельной модели.
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«Мы ищем новую платформу, поскольку это – наилучший вариант внедрения технологий электрификации. Полностью электрической версии в гамме не будет, так как ее подготовка повлекла бы значительный рост затрат на разработку модели», – рассказал Auto Express вице-президент Nissan Europe по развитию модельного ряда Понц Пандикутира.
Популярный кроссовер Nissan Qashqai, готовящийся к смене поколений, получит две «гибридные» версии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новый Qashqai будет построен на модульной платформе CMF (Common Module Family) альянса Renault-Nissan и получит две «гибридные» версии.
Первая конструктивно станет схожа с моделями семейства PHEV от компании Mitsubishi и будет представлять собой подключаемую к сети бензин-электрическую силовую установку.
На второй Nissan применит технологию ePower, в настоящее время доступную в Японии на модели Nissan Note. Ее главная особенность в том, что бензиновый двигатель используется исключительно как генератор, подзаряжающий аккумуляторную батарею, от которой «питается» электромотор.
Полностью электрической версии у нового «Кашкая» не будет – Nissan выпустит электрокроссовер в виде самостоятельной модели.
Читайте также: В РФ показали причудливый автозак, сделанный из "Москвича"
«Мы ищем новую платформу, поскольку это – наилучший вариант внедрения технологий электрификации. Полностью электрической версии в гамме не будет, так как ее подготовка повлекла бы значительный рост затрат на разработку модели», – рассказал Auto Express вице-президент Nissan Europe по развитию модельного ряда Понц Пандикутира.
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