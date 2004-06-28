Раздел: Авто
Британский пенсионер показал необычный Volkswagen Golf
В Великобритании 75-летний пенсионер владеет необычным Volkswagen Golf.
Британцу принадлежит R-версия хэтчбека, которая почти в два раза мощнее стандартного автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.
Заводской Golf R оснащен 2-литровым бензиновым мотором, который выдает 310 лошадиных сил мощности и 400 Нм крутящего момента. Однако англичанину этого показалось мало. И он увеличил мощность и без того «заряженного» хэтча до 600 «лошадей».
Для этого агрегат укомплектовали экспериментальным турбонагнетателем Turbonetics. По информации издания Motor1, турбина такого размера установлена всего на двух «Гольфах» в мире.
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Как изменились динамические характеритстики машины, не сообщается. Обычному Volkswagen Golf R на разгон до «сотни» требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Британцу принадлежит R-версия хэтчбека, которая почти в два раза мощнее стандартного автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.
Заводской Golf R оснащен 2-литровым бензиновым мотором, который выдает 310 лошадиных сил мощности и 400 Нм крутящего момента. Однако англичанину этого показалось мало. И он увеличил мощность и без того «заряженного» хэтча до 600 «лошадей».
Для этого агрегат укомплектовали экспериментальным турбонагнетателем Turbonetics. По информации издания Motor1, турбина такого размера установлена всего на двух «Гольфах» в мире.
Читайте также: Volkswagen показал самый быстрый серийный Golf
Как изменились динамические характеритстики машины, не сообщается. Обычному Volkswagen Golf R на разгон до «сотни» требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
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