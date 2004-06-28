Раздел: Авто
Volkswagen опубликовала первое изображение кроссовера T-Cross
Компания Volkswagen опубликовала первый официальный дизайн-скетч нового компактного серийного кроссовера T-Cross.
Премьера автомобиля состоится осенью 2018 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutosite.
По всей видимости, на кроссовере используют ряд стилистических решений одноименного концепт-кара, представленного в 2016 г. на Парижском автосалоне. Длина автомобиля составит 4 107 мм. Таким образом, новинка займет место на ступень ниже модели T-Roc.
В основу Volkswagen T-Cross ляжет модульная архитектура MQB A0, на которой построен кроссовер Seat Arona. В линейку двигателей последнего входят трехцилиндровые наддувные моторы рабочим объемом один литр мощностью 95 и 110 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «робот» с двумя сцеплениями. Кроме того, будет доступна 150-сильная 1,5-литровая «турбочетверка», а также два 1,6-литровых дизеля, выдающие 95 и 115 л.с.
В стандартное оснащение новинки войдет система предотвращения фронтальных столкновений, а также функция соблюдения рядности движения.
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Новинка составит конкуренцию Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka. В Volkswagen отметили, что кроссовер будет ориентирован, прежде всего, на китайский и южноамериканский рынки.
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