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Раздел: Авто  
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Volkswagen опубликовала первое изображение кроссовера T-Cross

Volkswagen опубликовала первое изображение кроссовера T-Cross
Компания Volkswagen опубликовала первый официальный дизайн-скетч нового компактного серийного кроссовера T-Cross.

Премьера автомобиля состоится осенью 2018 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutosite.

По всей видимости, на кроссовере используют ряд стилистических решений одноименного концепт-кара, представленного в 2016 г. на Парижском автосалоне. Длина автомобиля составит 4 107 мм. Таким образом, новинка займет место на ступень ниже модели T-Roc.

В основу Volkswagen T-Cross ляжет модульная архитектура MQB A0, на которой построен кроссовер Seat Arona. В линейку двигателей последнего входят трехцилиндровые наддувные моторы рабочим объемом один литр мощностью 95 и 110 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «робот» с двумя сцеплениями. Кроме того, будет доступна 150-сильная 1,5-литровая «турбочетверка», а также два 1,6-литровых дизеля, выдающие 95 и 115 л.с.

В стандартное оснащение новинки войдет система предотвращения фронтальных столкновений, а также функция соблюдения рядности движения.

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Новинка составит конкуренцию Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka. В Volkswagen отметили, что кроссовер будет ориентирован, прежде всего, на китайский и южноамериканский рынки.
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 Теги: T-Cross, Volkswagen, кроссовер

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Сегодня, 14:22 » Автор: Алена Шимко
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