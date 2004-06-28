Раздел: Авто
Стало известно, что изменится в новом BMW M3
Дебют нового BMW 3-й серии состоится уже в этом году, а в следующем производитель представит спортивный седан М3 на его базе.
В последнее время вес М3 и М4 стал проблемой – несмотря на все ухищрения и использование композитных материалов он перевалил за отметку в 1600 килограмм, что многовато для полугоночного автомобиля, каковым М3 пытаются преподносить клиентам. Однако, на этот раз процесс все-таки удалось развернуть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА-Авто.
По всей видимости, экономия веса стала одной из основных задач для инженеров, работающих над BMW M3 следующего поколения. Задачу им облегчает новая модульная платформа CLAR, предполагающая использование в конструкции алюминия, высокопрочной стали и карбона. Ради снижения нагрузки на почву баварцы отказались от полноприводной трансмиссии, также под вопросом установка системы впрыска воды во впускной коллектор, аналогичная применяемой в BMW M4 GTS. Вода позволяет снизить температуру сгорания и повысить отдачу двигателя, но дополнительный бак – это, опять же, дополнительный вес.
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В результате всех ухищрений серийный М3 окажется легче актуальной облегченной версии М3 CS – то есть, его масса снизится как минимум до 1580 кг. Тоже немало, однако справиться с ней поможет система подруливания задней оси, которую сейчас тестируют на гоночном треке. А с учетом ожидаемой мощности двигателя на уровне 465-500 л.с. бешеная динамика спортседану и так обеспечена.
В последнее время вес М3 и М4 стал проблемой – несмотря на все ухищрения и использование композитных материалов он перевалил за отметку в 1600 килограмм, что многовато для полугоночного автомобиля, каковым М3 пытаются преподносить клиентам. Однако, на этот раз процесс все-таки удалось развернуть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА-Авто.
По всей видимости, экономия веса стала одной из основных задач для инженеров, работающих над BMW M3 следующего поколения. Задачу им облегчает новая модульная платформа CLAR, предполагающая использование в конструкции алюминия, высокопрочной стали и карбона. Ради снижения нагрузки на почву баварцы отказались от полноприводной трансмиссии, также под вопросом установка системы впрыска воды во впускной коллектор, аналогичная применяемой в BMW M4 GTS. Вода позволяет снизить температуру сгорания и повысить отдачу двигателя, но дополнительный бак – это, опять же, дополнительный вес.
Читайте также: Стало известно, что изменится в новом Mitsubishi Pajero
В результате всех ухищрений серийный М3 окажется легче актуальной облегченной версии М3 CS – то есть, его масса снизится как минимум до 1580 кг. Тоже немало, однако справиться с ней поможет система подруливания задней оси, которую сейчас тестируют на гоночном треке. А с учетом ожидаемой мощности двигателя на уровне 465-500 л.с. бешеная динамика спортседану и так обеспечена.
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