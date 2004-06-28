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Стало известно, когда в Украине введут новые правила дорожной разметки
Эта инициатива должна привести дороги к европейским нормам.
Новые правила разметки дорог, которые вводятся в Украине с 1 сентября, предусматривают сокращение ширины полос движения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам заместителя министра регионального строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, новация касается прежде всего дорог в населенных пунктах. После ее введения каждая полоса будет проектироваться в среднем на полметра уже, чем сейчас.
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Так, на магистралях городского значения с непрерывным потоком движения ширина каждой полосы станет 3,5 метра вместо 3,75, на менее загруженных улицах ширина дорог сократится до 3 м с 3,5 м, дороги с минимальной интенсивностью движения сузят до 2,75 м с 3 м. Освободившуюся ширину дороги отдадут велосипедистам или общественному транспорту.
Лев Парцхаладзе отмечает, что эта инициатива приведет украинские дороги к европейским нормам. Ожидается, что водители по таким полосам будут ехать с меньшей скоростью.
Новые правила разметки дорог, которые вводятся в Украине с 1 сентября, предусматривают сокращение ширины полос движения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам заместителя министра регионального строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, новация касается прежде всего дорог в населенных пунктах. После ее введения каждая полоса будет проектироваться в среднем на полметра уже, чем сейчас.
Читайте также: Стало известно, когда в России введут продуктовые карточки
Так, на магистралях городского значения с непрерывным потоком движения ширина каждой полосы станет 3,5 метра вместо 3,75, на менее загруженных улицах ширина дорог сократится до 3 м с 3,5 м, дороги с минимальной интенсивностью движения сузят до 2,75 м с 3 м. Освободившуюся ширину дороги отдадут велосипедистам или общественному транспорту.
Лев Парцхаладзе отмечает, что эта инициатива приведет украинские дороги к европейским нормам. Ожидается, что водители по таким полосам будут ехать с меньшей скоростью.
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