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Раздел: Авто  
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Lamborghini представила редкий суперкар с гибридной установкой

Lamborghini представила редкий суперкар с гибридной установкой Автомобиль будет выпущен в количестве 63 экземпляров.

Lamborghini показала свой новый суперкар, который оснащается гибридной силовой установкой. Автомобиль презентовали только избранным клиентам компании. Выпуск новинки стартует до конца 2018 года, поставки клиентам – во второй половине 2019-го, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Всего будет выпущено 63 экземпляра авто. Цена каждого составит $2,5 млн, что позволит итальянскому «гибриду» войти в «двадцатку» самых дорогих автомобилей в мире.

По предварительным данным , новый суперкар Lamborghini позаимствует некоторые элементы дизайна у прототипа Terzo Millennio, представленного в ноябре 2017 года.

Lamborghini Terzo Millennio должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от «инновационных суперкондесаторов».

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В роли аккумулятора выступает карбоновый монокок, который благодаря нанотрубкам способен самовосстанавливаться: заполнять микротрещины и другие повреждения особым химическим составом.
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 Теги: Lamborghini, суперкар

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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