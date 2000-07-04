Раздел: Авто
Lamborghini представила редкий суперкар с гибридной установкой
Автомобиль будет выпущен в количестве 63 экземпляров.
Lamborghini показала свой новый суперкар, который оснащается гибридной силовой установкой. Автомобиль презентовали только избранным клиентам компании. Выпуск новинки стартует до конца 2018 года, поставки клиентам – во второй половине 2019-го, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Всего будет выпущено 63 экземпляра авто. Цена каждого составит $2,5 млн, что позволит итальянскому «гибриду» войти в «двадцатку» самых дорогих автомобилей в мире.
По предварительным данным , новый суперкар Lamborghini позаимствует некоторые элементы дизайна у прототипа Terzo Millennio, представленного в ноябре 2017 года.
Lamborghini Terzo Millennio должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от «инновационных суперкондесаторов».
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В роли аккумулятора выступает карбоновый монокок, который благодаря нанотрубкам способен самовосстанавливаться: заполнять микротрещины и другие повреждения особым химическим составом.
Lamborghini показала свой новый суперкар, который оснащается гибридной силовой установкой. Автомобиль презентовали только избранным клиентам компании. Выпуск новинки стартует до конца 2018 года, поставки клиентам – во второй половине 2019-го, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Всего будет выпущено 63 экземпляра авто. Цена каждого составит $2,5 млн, что позволит итальянскому «гибриду» войти в «двадцатку» самых дорогих автомобилей в мире.
По предварительным данным , новый суперкар Lamborghini позаимствует некоторые элементы дизайна у прототипа Terzo Millennio, представленного в ноябре 2017 года.
Lamborghini Terzo Millennio должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от «инновационных суперкондесаторов».
Читайте также: Nissan установит гибридную силовую установку на модель Qashqai
В роли аккумулятора выступает карбоновый монокок, который благодаря нанотрубкам способен самовосстанавливаться: заполнять микротрещины и другие повреждения особым химическим составом.
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