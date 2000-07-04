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Раздел: Авто  
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Стало известно, сколько будет стоить новый Mitsubishi Pajero

Стало известно, сколько будет стоить новый Mitsubishi Pajero На данный момент цены объявлены для китайского рынка.

Японский машиностроительный концерн Митсубиши объявил о начале продаж своего нового внедорожника Pajero. Новое транспортное средство предлагают уже на авторынке Китая в 4-х версиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Новая модель Mitsubishi Pajero обзавелась пересмотренной радиаторной решеткой, соединённой в переднем бампере с воздухозаборниками, наклейками на дверях и крыльях с именем модели и хромированными накладками на задних осветителях. В интерьере обновленного внедорожника появится модернизированная мультимедийная система с голосовым управлением и тачдисплеем и беспроводная зарядка для мобильных устройств.

В подкапотном пространстве ресталингового Mitsubishi Pajero находиться 3-литровый бензиновый атмосферный 174-литровый двигатель. Он работает в тандеме с 5-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

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В списке оснащения фигурируют климат-контроль, система кругового видеобзора, панорамный электролюк, ассистент экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. За базовую генерацию нового внедорожника придется выложить 349,8 тыс. юаней, а «заряженный» вариант обойдется в 399,8 тыс. юаней.
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 Теги: Mitsubishi, Pajero, цена

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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