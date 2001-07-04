Раздел: Авто
Названа страна, лидирующая по продажам электромобилей
Международные эксперты представили новую статистику.
В 2017 году во всем мире насчитывалось 3,1 млн. гибридных автомобилей и электромобилей, что на 54% больше, чем в 2016 году. Такая статистика приводится в новом докладе International Energy Agency (IEA), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Больше всего электромобилей продается по-прежнему в Китае. Так, в 2017 году китайцы купили 580 000 электрокаров. Это на 72% больше, чем в 2016 году.
Хорошим спросом сейчас пользуются электромобили в странах Скандинавии. В прошлом году в Норвегии 39% новых проданных машин составляли электрокары.
В чем причина роста продаж? Прежде всего, в том, что снизилась немного стоимость батарей.
Эксперты IEA прогнозируют, что если существующие тенденции сохранятся, то к 2030 году в мире будет насчитываться 125 млн. электромобилей. Однако, если меры по ограничению выброса в атмосферу вредных веществ станут более строгими, если введут новые правила, то тогда в мире количество электромобилей через 10-12 лет будет значительно больше, чем 125 млн. экземпляров.
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Больше всего электромобилей к 2030 году должно быть в Китае и Европе. Китайские власти планируют продолжить выдавать кредиты и субсидии на покупку «зеленых» машин, а на Старом Континенте планируют ужесточать правила выбросов вредных веществ. Поэтому прогнозируется, что к 2030 году до 23% европейского автомобильного рынка придется на электромобили.
В 2017 году во всем мире насчитывалось 3,1 млн. гибридных автомобилей и электромобилей, что на 54% больше, чем в 2016 году. Такая статистика приводится в новом докладе International Energy Agency (IEA), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Больше всего электромобилей продается по-прежнему в Китае. Так, в 2017 году китайцы купили 580 000 электрокаров. Это на 72% больше, чем в 2016 году.
Хорошим спросом сейчас пользуются электромобили в странах Скандинавии. В прошлом году в Норвегии 39% новых проданных машин составляли электрокары.
В чем причина роста продаж? Прежде всего, в том, что снизилась немного стоимость батарей.
Эксперты IEA прогнозируют, что если существующие тенденции сохранятся, то к 2030 году в мире будет насчитываться 125 млн. электромобилей. Однако, если меры по ограничению выброса в атмосферу вредных веществ станут более строгими, если введут новые правила, то тогда в мире количество электромобилей через 10-12 лет будет значительно больше, чем 125 млн. экземпляров.
Читайте также: Lamborghini представила редкий суперкар с гибридной установкой
Больше всего электромобилей к 2030 году должно быть в Китае и Европе. Китайские власти планируют продолжить выдавать кредиты и субсидии на покупку «зеленых» машин, а на Старом Континенте планируют ужесточать правила выбросов вредных веществ. Поэтому прогнозируется, что к 2030 году до 23% европейского автомобильного рынка придется на электромобили.
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