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Раздел: Авто  
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В Белоруссии представили футуристические электробусы

В Белоруссии представили футуристические электробусы Электрические автобусы отличаются необычным дизайном.

Контракт на поставку 60 электробусов для нужд города Минска был подписан еще в мае. По договору город получит 28 машин особо большой вместимости модели Е433, но уже в новом дизайне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Кроме сочлененных будут поставлены и 32 электробуса большой вместимости модели Е32. Последние будут изготавливаться на базе кузова классического троллейбуса 321.

Данные модели подходят для передвижения всех категорий пассажиров – оба электробуса низкопольные машины, оборудованные системой “kneeling” и механической аппарелью для доступа в салон пассажиров с ограниченной мобильностью.

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17 единиц электробусов Минск получит уже до конца 2018 года, остальные 43 до конца апреля 2019.
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 Теги: Белоруссия, электробусы

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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