Раздел: Авто
В Белоруссии представили футуристические электробусы
Электрические автобусы отличаются необычным дизайном.
Контракт на поставку 60 электробусов для нужд города Минска был подписан еще в мае. По договору город получит 28 машин особо большой вместимости модели Е433, но уже в новом дизайне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Кроме сочлененных будут поставлены и 32 электробуса большой вместимости модели Е32. Последние будут изготавливаться на базе кузова классического троллейбуса 321.
Данные модели подходят для передвижения всех категорий пассажиров – оба электробуса низкопольные машины, оборудованные системой “kneeling” и механической аппарелью для доступа в салон пассажиров с ограниченной мобильностью.
Читайте также: Стало известно, сколько будет стоить новый Mitsubishi Pajero
17 единиц электробусов Минск получит уже до конца 2018 года, остальные 43 до конца апреля 2019.
Контракт на поставку 60 электробусов для нужд города Минска был подписан еще в мае. По договору город получит 28 машин особо большой вместимости модели Е433, но уже в новом дизайне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Кроме сочлененных будут поставлены и 32 электробуса большой вместимости модели Е32. Последние будут изготавливаться на базе кузова классического троллейбуса 321.
Данные модели подходят для передвижения всех категорий пассажиров – оба электробуса низкопольные машины, оборудованные системой “kneeling” и механической аппарелью для доступа в салон пассажиров с ограниченной мобильностью.
Читайте также: Стало известно, сколько будет стоить новый Mitsubishi Pajero
17 единиц электробусов Минск получит уже до конца 2018 года, остальные 43 до конца апреля 2019.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
302
0
Также советуем посмотреть
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
Оставьте свой комментарий