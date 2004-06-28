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Раздел: Авто  
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Ведущий инженер Tesla покинул компанию

Ведущий инженер Tesla покинул компанию Сотрудник не вернулся из длительного отпуска.

Буря вокруг американской компании Tesla набирает оборотов. Следом за новостями о массовом увольнении сотрудников, финансовых трудностях и перебоях с выпуском электрокаров, производитель лишился вице-президента по инженерной работе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Ведущий инженер Tesla Даг Филд ушел из компании. Это - одна из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года.

Даг Филд не вернется из своего длительного отпуска, в который он ушел в начале мая 2018 года. Как ожидалось, он должен был вновь выйти на работу через шесть недель, однако этого так и не произошло.

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Уход инженера подтвердили и в самой компании.
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 Теги: Tesla, инженер, увольнение

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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