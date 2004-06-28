Раздел: Авто
Jeep раскрыла подробности о моторной линейке Renegade
Американская марка Jeep раскрыла моторную линейку рестайлингового кроссовера Renegade.
Для Jeep Renegade стал доступен скромный литровый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 120 лошадиных сил и 190 Нм крутящего момента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Он работает в связке с механической коробкой передач, передающей вращение на передние колеса. Еще один «новичок» – 1,3-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами – можно будет заказать как в 150-сильном, так и в 180-сильном вариантах. В обоих случаях максимальный крутящий момент мотора составит 270 Нм. Трансмиссии разные: для более мощной версии предусмотрен девятиступенчатый «автомат» и система полного привода, для менее мощной – шестиступенчатый «робот» с двумя сухими сцеплениями.
В этом случае привод будет только на передние колеса. Дизельная линейка включает 1,6-литровый 120-сильный мотор, агрегатирующийся с роботизированной трансмиссией, и двухлитровый агрегат мощностью 140 или 170 лошадиных сил, работающий в связке с «автоматом». Внешне новый Jeep Renegade выделяется видоизмененными фарами головного света со светодиодной каймой, новым оформлением радиаторной решетки, бамперов и задних фонарей.
Читайте также: Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019
В салоне можно найти переработанный блок климат-контроля, мультимедийную систему с дисплеями диагональю от 5 до 8,4 дюйма и новые держатели и ниши для мелочей. Jeep Renegade теперь укомплектован системами предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предотвращения случайного выезда на встречную полосу, адаптивным круиз-контролем и автоматическим парковщиком. Продажи кроссовера на Европейском рынке начнутся в сентябре 2018 года.
Для Jeep Renegade стал доступен скромный литровый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 120 лошадиных сил и 190 Нм крутящего момента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Он работает в связке с механической коробкой передач, передающей вращение на передние колеса. Еще один «новичок» – 1,3-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами – можно будет заказать как в 150-сильном, так и в 180-сильном вариантах. В обоих случаях максимальный крутящий момент мотора составит 270 Нм. Трансмиссии разные: для более мощной версии предусмотрен девятиступенчатый «автомат» и система полного привода, для менее мощной – шестиступенчатый «робот» с двумя сухими сцеплениями.
В этом случае привод будет только на передние колеса. Дизельная линейка включает 1,6-литровый 120-сильный мотор, агрегатирующийся с роботизированной трансмиссией, и двухлитровый агрегат мощностью 140 или 170 лошадиных сил, работающий в связке с «автоматом». Внешне новый Jeep Renegade выделяется видоизмененными фарами головного света со светодиодной каймой, новым оформлением радиаторной решетки, бамперов и задних фонарей.
Читайте также: Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019
В салоне можно найти переработанный блок климат-контроля, мультимедийную систему с дисплеями диагональю от 5 до 8,4 дюйма и новые держатели и ниши для мелочей. Jeep Renegade теперь укомплектован системами предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предотвращения случайного выезда на встречную полосу, адаптивным круиз-контролем и автоматическим парковщиком. Продажи кроссовера на Европейском рынке начнутся в сентябре 2018 года.
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