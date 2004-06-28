» » Jeep раскрыла подробности о моторной линейке Renegade
Раздел: Авто  
0

Jeep раскрыла подробности о моторной линейке Renegade

Jeep раскрыла подробности о моторной линейке RenegadeАмериканская марка Jeep раскрыла моторную линейку рестайлингового кроссовера Renegade.

Для Jeep Renegade стал доступен скромный литровый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 120 лошадиных сил и 190 Нм крутящего момента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Он работает в связке с механической коробкой передач, передающей вращение на передние колеса. Еще один «новичок» – 1,3-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами – можно будет заказать как в 150-сильном, так и в 180-сильном вариантах. В обоих случаях максимальный крутящий момент мотора составит 270 Нм. Трансмиссии разные: для более мощной версии предусмотрен девятиступенчатый «автомат» и система полного привода, для менее мощной – шестиступенчатый «робот» с двумя сухими сцеплениями.

В этом случае привод будет только на передние колеса. Дизельная линейка включает 1,6-литровый 120-сильный мотор, агрегатирующийся с роботизированной трансмиссией, и двухлитровый агрегат мощностью 140 или 170 лошадиных сил, работающий в связке с «автоматом». Внешне новый Jeep Renegade выделяется видоизмененными фарами головного света со светодиодной каймой, новым оформлением радиаторной решетки, бамперов и задних фонарей.

Читайте также: Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019

В салоне можно найти переработанный блок климат-контроля, мультимедийную систему с дисплеями диагональю от 5 до 8,4 дюйма и новые держатели и ниши для мелочей. Jeep Renegade теперь укомплектован системами предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предотвращения случайного выезда на встречную полосу, адаптивным круиз-контролем и автоматическим парковщиком. Продажи кроссовера на Европейском рынке начнутся в сентябре 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Jeep, Renegade

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 13:49 » Автор: Алена Шимко
     152
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились характеристики нового Jeep Renegade 2019 В Сети появились характеристики нового Jeep Renegade 2019

Автомобиль получил целый ряд обновлений.

Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019 Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019

Официальный дебют Jeep Renegade 2019 прошел несколько недель назад в Турине.

Раскрыты детали спецификации 2019 Jeep Renegade Раскрыты детали спецификации 2019 Jeep Renegade

Спустя пару недель после демонстрации в Турине, 2019 Jeep Renegade был раскрыт в полном объеме с детальной спецификацией.

Обнародован тизер обновленного кроссовера Jeep Renegade Обнародован тизер обновленного кроссовера Jeep Renegade

Рестайлинговый кроссовер, который получит новое дополнительное оборудование, дебютирует на Туринском автосалоне.

Jeep выпустил спецверсию кроссовера Renegade Jeep выпустил спецверсию кроссовера Renegade

От обычной версии кроссовера Jeep Renegade спецверсия отличается полностью черным экстерьером с блестящими черными акцентами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх