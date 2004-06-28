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Раздел: Авто  
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Фотошпионы сделали снимки нового Renault Clio

Фотошпионы сделали снимки нового Renault Clio
Renault тестирует в Испании Renault Clio нового поколения. На шпионских фотографиях эта новинка находится рядом с Clio текущего поколения.

Небольшой французский хэтчбек Renault Clio очень популярен в Европе. В 2017 году было продано 321 472 экземпляра этой модели. Вскоре автолюбителям предложат его новое поколение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Несмотря на то, что тестовый прототип покрыт сплошным камуфляжем, можно с уверенностью сказать, что многое из дизайна новый Clio возьмет от хэтчбека Megane, который заметно больше по размерам.

Длина Clio нового поколения останется такой же, как у модели текущего поколения, а вот колесная база увеличится, что приведет к более просторному салону.

Изменения в дизайне кузова, в размерах салона – это, конечно, очень хорошо, но на наш взгляд не менее важно то, что этот хэтчбек получит новый двигатель. Это, видимо, будет 1,3 л бензиновый мотор с турбонаддувом, разработанный немецкими инженерами из концерна Daimler. Его максимальная мощность достигнет 150 л.с. Новый Clio сможет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 8 секунд.

В базовой комплектации у нового Clio вместо 0,9 л мотора будет новый 1,0 л агрегат. В свою очередь, 1,5 л дизель модернизируют, чтобы он был мощней, меньше расходовал топлива и стал экологичней.

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Renault официально представит Renault Clio нового поколения в октябре на Парижском автосалоне. Сразу после этого он появится в продаже.
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 Теги: Renault Clio, фото

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Сегодня, 15:28 » Автор: Алена Шимко
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