Раздел: Авто
Фотошпионы сделали снимки нового Renault Clio
Renault тестирует в Испании Renault Clio нового поколения. На шпионских фотографиях эта новинка находится рядом с Clio текущего поколения.
Небольшой французский хэтчбек Renault Clio очень популярен в Европе. В 2017 году было продано 321 472 экземпляра этой модели. Вскоре автолюбителям предложат его новое поколение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Несмотря на то, что тестовый прототип покрыт сплошным камуфляжем, можно с уверенностью сказать, что многое из дизайна новый Clio возьмет от хэтчбека Megane, который заметно больше по размерам.
Длина Clio нового поколения останется такой же, как у модели текущего поколения, а вот колесная база увеличится, что приведет к более просторному салону.
Изменения в дизайне кузова, в размерах салона – это, конечно, очень хорошо, но на наш взгляд не менее важно то, что этот хэтчбек получит новый двигатель. Это, видимо, будет 1,3 л бензиновый мотор с турбонаддувом, разработанный немецкими инженерами из концерна Daimler. Его максимальная мощность достигнет 150 л.с. Новый Clio сможет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 8 секунд.
В базовой комплектации у нового Clio вместо 0,9 л мотора будет новый 1,0 л агрегат. В свою очередь, 1,5 л дизель модернизируют, чтобы он был мощней, меньше расходовал топлива и стал экологичней.
Читайте также: Renault представит Clio нового поколения
Renault официально представит Renault Clio нового поколения в октябре на Парижском автосалоне. Сразу после этого он появится в продаже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
283
0
Также советуем посмотреть
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
Оставьте свой комментарий