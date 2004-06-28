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Раздел: Авто  
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Появились подробности о Range Rover следующего поколения

Появились подробности о Range Rover следующего поколенияВнедорожник будет близок к машинам текущего поколения.

Внедорожник Range Rover следующего поколения построят на новой алюминиевой платформе. У модели слегка обновится дизайн, расширится техническое наполнение и полностью изменился гамма двигателей — на смену V6 и V8 придут рядные «шестерки» семейства Ingenium, а также умеренно-гибридные силовые установки. При этом британский производитель уверен, что пятое поколение внедорожника сможет составить конкуренцию Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, пишет Autocar.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

По предварительной информации, новый Range Rover будет значительно легче предшественника. Достигаться это будет за счет использования модульной «тележки» Modular Longitudinal Architecture (MLA). В будущем она ляжет в основу всего модельного ряда группы Jaguar Land Rover.

По своим габаритам внедорожник будет близок к машинам текущего поколения. Наиболее заметным нововведением станет информационно-развлекательная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми дисплеями, система Smart Settings, работающая на базе искусственного интеллекта и способная, например, автоматически настраивать климат-контроль в зависимости от погоды, а также автопилот. Последний уже тестируют на прототипах Land Rover Discovery.

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На российском рынке Ranger Rover текущего поколения доступен с дизельными и бензиновыми двигателями мощностью 248, 339 или 340 сил. Топовые варианты внедорожника комплектуются пятилитровым компрессорным V8, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента.
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 Теги: Range Rover, Внедорожник

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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