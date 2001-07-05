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Раздел: Авто  
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Обновленный Mercedes-Benz GLC "засекли" во время тестов

Обновленный Mercedes-Benz GLC "засекли" во время тестовКомпания Mercedes-Benz ударными темпами начала заниматься продвижением автомобилей сегмента SUV.

На данный момент проходит доводка новых моделей GLE и GLS, а также разрабатывается обновленный GLB. Несколько дней назад очевидцы увидели на светофоре тестовый прототип GLC, скрытый под слабым камуфляжем. Фото не могло не попасть в сеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Судя по фотографиям, новшества будут ограничиваться только передней оптикой и слегка усовершенствованной графикой задних фонарей. От мимо проезжающих автолюбителей пытались спрятать передний бампер, скорее всего, выполненный в абсолютно новом стиле для немецкой компании.

К сожалению, свидетелям этого тест драйва не удалось увидеть что скрывает салон прототипа. Автолюбители считают, что интерьер будет похож на другую модель марки — GLE, и его снабдят новой мультимедийной системой COMAND. Также разработчики могут потрудиться над моторной гаммой.

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Дата презентации новой версии Mercedes-Benz GLC еще не афишируется, но судя по скромному слою камуфляжа, авто скоро увидит свет и поступит в продажу.

Обновленный Mercedes-Benz GLC "засекли" во время тестов
Обновленный Mercedes-Benz GLC "засекли" во время тестов
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 Теги: Mercedes-Benz, тесты

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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