Раздел: Авто
Обновленный Mercedes-Benz GLC "засекли" во время тестов
Компания Mercedes-Benz ударными темпами начала заниматься продвижением автомобилей сегмента SUV.
На данный момент проходит доводка новых моделей GLE и GLS, а также разрабатывается обновленный GLB. Несколько дней назад очевидцы увидели на светофоре тестовый прототип GLC, скрытый под слабым камуфляжем. Фото не могло не попасть в сеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Судя по фотографиям, новшества будут ограничиваться только передней оптикой и слегка усовершенствованной графикой задних фонарей. От мимо проезжающих автолюбителей пытались спрятать передний бампер, скорее всего, выполненный в абсолютно новом стиле для немецкой компании.
К сожалению, свидетелям этого тест драйва не удалось увидеть что скрывает салон прототипа. Автолюбители считают, что интерьер будет похож на другую модель марки — GLE, и его снабдят новой мультимедийной системой COMAND. Также разработчики могут потрудиться над моторной гаммой.
Читайте также: Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
Дата презентации новой версии Mercedes-Benz GLC еще не афишируется, но судя по скромному слою камуфляжа, авто скоро увидит свет и поступит в продажу.
На данный момент проходит доводка новых моделей GLE и GLS, а также разрабатывается обновленный GLB. Несколько дней назад очевидцы увидели на светофоре тестовый прототип GLC, скрытый под слабым камуфляжем. Фото не могло не попасть в сеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Судя по фотографиям, новшества будут ограничиваться только передней оптикой и слегка усовершенствованной графикой задних фонарей. От мимо проезжающих автолюбителей пытались спрятать передний бампер, скорее всего, выполненный в абсолютно новом стиле для немецкой компании.
К сожалению, свидетелям этого тест драйва не удалось увидеть что скрывает салон прототипа. Автолюбители считают, что интерьер будет похож на другую модель марки — GLE, и его снабдят новой мультимедийной системой COMAND. Также разработчики могут потрудиться над моторной гаммой.
Читайте также: Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
Дата презентации новой версии Mercedes-Benz GLC еще не афишируется, но судя по скромному слою камуфляжа, авто скоро увидит свет и поступит в продажу.
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