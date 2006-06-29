Раздел: Авто
Volkswagen уменьшила мощность Golf R
Компания Volkswagen уменьшит мощность двигателя «заряженного» хэтчбека Golf R на десять лошадиных сил.
Это произойдет из-за нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure или Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей), который пришел на смену устаревшему NEDC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
Решение немецкой марки затронет все автомобили, которые сейчас находятся в производстве. Компания оповестит всех клиентов, оставивших заказы на хот-хэтч, что отдача силовой установки сократится.
Как именно будет уменьшена мощность, в «Фольксвагене» не уточнили. Вероятно, изменения внесут в выпускную систему машин. Прежде всего это делается для уменьшения уровня вредных выбросов, чтобы попасть под требования цикла WLTP.
Хэтчбек Golf R оснащается двухлитровым турбомотором, который ранее выдавал 310 сил. С ним машина набирала первую «сотню» за 4,6 секунды. Также для модели доступен пакет Performance, который позволяет сдвинуть ограничитель максимальной скорости с 250 до 267 километров в час. Кроме того, он предполагает установку титанового выпуска Akrapovic и более мощных тормозов, перенастройку подвески.
Ранее о том, что мощность мотора снизится на 10 сил сообщила и компания Seat. «Заряженный» хэтчбек Leon Cupra, «родственник» Golf R, теперь станет 290-сильным. Причина та же – сертификация под новый измерительный цикл.
В начале года из-за несоответствия требованиям WLTP компания BMW досрочно прекратила выпуск седана M3, приостановила производство модели M550i и отказалась от топовой модификации «семерки» с двигателем V12 при следующем обновлении.
Читайте также: Британский пенсионер показал необычный Volkswagen Golf
Эти же требования привели к приостановке продаж всех моделей Porsche, Audi SQ5 и Peugeot 308 GTi.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
423
0
Также советуем посмотреть
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
Оставьте свой комментарий