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Раздел: Авто  
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Volkswagen уменьшила мощность Golf R

Volkswagen уменьшила мощность Golf R
Компания Volkswagen уменьшит мощность двигателя «заряженного» хэтчбека Golf R на десять лошадиных сил.

Это произойдет из-за нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure или Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей), который пришел на смену устаревшему NEDC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.

Решение немецкой марки затронет все автомобили, которые сейчас находятся в производстве. Компания оповестит всех клиентов, оставивших заказы на хот-хэтч, что отдача силовой установки сократится.

Как именно будет уменьшена мощность, в «Фольксвагене» не уточнили. Вероятно, изменения внесут в выпускную систему машин. Прежде всего это делается для уменьшения уровня вредных выбросов, чтобы попасть под требования цикла WLTP.

Хэтчбек Golf R оснащается двухлитровым турбомотором, который ранее выдавал 310 сил. С ним машина набирала первую «сотню» за 4,6 секунды. Также для модели доступен пакет Performance, который позволяет сдвинуть ограничитель максимальной скорости с 250 до 267 километров в час. Кроме того, он предполагает установку титанового выпуска Akrapovic и более мощных тормозов, перенастройку подвески.

Ранее о том, что мощность мотора снизится на 10 сил сообщила и компания Seat. «Заряженный» хэтчбек Leon Cupra, «родственник» Golf R, теперь станет 290-сильным. Причина та же – сертификация под новый измерительный цикл.

В начале года из-за несоответствия требованиям WLTP компания BMW досрочно прекратила выпуск седана M3, приостановила производство модели M550i и отказалась от топовой модификации «семерки» с двигателем V12 при следующем обновлении.

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Эти же требования привели к приостановке продаж всех моделей Porsche, Audi SQ5 и Peugeot 308 GTi.
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 Теги: Volkswagen, Golf R, мощность

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Сегодня, 14:00 » Автор: Алена Шимко
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