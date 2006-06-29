Раздел: Авто
Фотошпионы "поймали" новый SsangYong Rexton
Этот автомобиль был замечен на очередном тест драйве.
Кроссовер, выпущенный в Индии, снабдили улучшенной подвеской, новой радиаторной решеткой с логотипом Mahindra, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Внутренний интерьер также претерпел изменения. Ранее сообщалось, что презентация SsangYong Rexton прошла в конце зимы этого года во время моторшоу AutoExpo. Известно, что выпускать иномарку будут на заводе в Индии из оригинальных корейских комплектующих.
Авто имеет такие габариты: длина составляет 4 850 мм, ширина - 1 920 мм, высота - 1 800 мм. Внедорожник снабдили дизельным 2,2-литровым мотором на 187 лошадиных сил.
Бензиновый мотор на 2,2 литра рассчитан на 225 лошадиных сил. С дизельным мотором в комплекте идет семиступенчатая автоматической трансмиссией от Mercedes-Benz, а бензиновый агрегат сочетается с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным автоматом.
Также автоновинка может похвастаться наличием системы стабилизации, светодиодными фарами и задними фонарями на LED-матрицах.
Для удобства автолюбителей установлены камеры для видеообзора на 360 градусов, мультимедийный комплекс с 9,2-дюймовым тачскрином, а для избежания несчастных случаев имеются от 6 до 9 подушек безопасности.
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Индийский внедорожник может контролировать полосы движения. Салон новинка отделан красивой кожей. Глаза порадует стеклянная крыша с электрическим люком, а также легкосплавные колесные диски на 19-20 дюймов.
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