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Раздел: Авто  
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Audi Q3 показали без камуфляжа

Audi Q3 показали без камуфляжа
Презентация нового Audi Q3 должна состояться в ближайшее время.

Прототипы перестали прятаться под толстым слоем камуфляжа, и кроме логотипа, больше ничего не скрывают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Audi Q3 сменил старую платформу PQ35 на новую MQB. Из-за этого, длинна и размер колесной базы увеличились примерно 50-60 мм, а ширина стала больше где-то на 30 мм.

При этом вес кроссовера стал меньше килограмм на 50. Новинка получилась более солидная, чем ее предшественник. Теперь самым маленьким паркетником в линейке является Audi Q2.В линейке двигателей ожидается замена старого базового бензинового двигателя 1.4 на «турбочетвёрку» 1.5 TSI, модернизацию агрегата 2.0 TSI и дизеля 2.0 TDI. При этом 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот» DSG должны сохраниться.

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Также будут предложены как гибридная, так и полностью электрическая установка на модели Q3 e-tron. После стандартной модификации появится «подогретая» SQ3, ей предвещают 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 310 л.с. После выйдет «заряженная» RS Q3 с 2,5-литровой «турбопятерка» мощностью около 400 л.с.
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 Теги: Audi Q3, фото

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Сегодня, 15:35 » Автор: Алена Шимко
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