Раздел: Авто
Audi Q3 показали без камуфляжа
Презентация нового Audi Q3 должна состояться в ближайшее время.
Прототипы перестали прятаться под толстым слоем камуфляжа, и кроме логотипа, больше ничего не скрывают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Audi Q3 сменил старую платформу PQ35 на новую MQB. Из-за этого, длинна и размер колесной базы увеличились примерно 50-60 мм, а ширина стала больше где-то на 30 мм.
При этом вес кроссовера стал меньше килограмм на 50. Новинка получилась более солидная, чем ее предшественник. Теперь самым маленьким паркетником в линейке является Audi Q2.В линейке двигателей ожидается замена старого базового бензинового двигателя 1.4 на «турбочетвёрку» 1.5 TSI, модернизацию агрегата 2.0 TSI и дизеля 2.0 TDI. При этом 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот» DSG должны сохраниться.
Читайте также: Новое поколение Audi TT RS заметили без камуфляжа
Также будут предложены как гибридная, так и полностью электрическая установка на модели Q3 e-tron. После стандартной модификации появится «подогретая» SQ3, ей предвещают 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 310 л.с. После выйдет «заряженная» RS Q3 с 2,5-литровой «турбопятерка» мощностью около 400 л.с.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
474
0
Также советуем посмотреть
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
Оставьте свой комментарий