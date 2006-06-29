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Раздел: Авто  
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Из Audi RS6 хотят сделать электрокар

Из Audi RS6 хотят сделать электрокар
Немецкая компания, специализирующаяся на тюнинге транспортных средств, работает над безумным Audi RS6, получившим название RS6-E.

Тюнинг-ателье выпустило короткий ролик на странице в Facebook, раскрывающий название, а не сам автомобиль. Конечно, такой тизер предоставляет крайне мало информации, но присутствие буквы «E» в наименовании наталкивает на мысль, что это будет электрифицированная версия. В ассортименте компании Audi нет RS6, оснащенного электрическими двигателями, поэтому если специалисты из ABT намекают на создание гибрида, оборудование будет взято совершенно с другого автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.todaу.

Напоминаем, ABT принимает участие в Формуле-Е вместе с Audi Sport и Schaeffler, а это дает доступ корпорации к передовым электрическим силовым агрегатам, используемым в гоночных сериях. Фактически, марка Schaeffler реализовала полностью электрический Audi RS3 всего несколько месяцев назад, поэтому, вполне возможно, что ABT пойдет по аналогичному пути с RS6.

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Как один из вариантов, немецкие тюнеры могут сохранить 4,0-лировый двигатель V8 с турбонаддувом и дополнить его электрическим агрегатом или 48-вольтовой гибридной установкой. По заявлениям ABT, автомобиль будет представлен менее чем через 24 часа и предоставит отдачу в 1000 лошадиных сил.
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 Теги: Audi RS6, тюнинг, электрокар

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Сегодня, 16:00 » Автор: Алена Шимко
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