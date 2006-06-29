Раздел: Авто
Из Audi RS6 хотят сделать электрокар
Немецкая компания, специализирующаяся на тюнинге транспортных средств, работает над безумным Audi RS6, получившим название RS6-E.
Тюнинг-ателье выпустило короткий ролик на странице в Facebook, раскрывающий название, а не сам автомобиль. Конечно, такой тизер предоставляет крайне мало информации, но присутствие буквы «E» в наименовании наталкивает на мысль, что это будет электрифицированная версия. В ассортименте компании Audi нет RS6, оснащенного электрическими двигателями, поэтому если специалисты из ABT намекают на создание гибрида, оборудование будет взято совершенно с другого автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.todaу.
Напоминаем, ABT принимает участие в Формуле-Е вместе с Audi Sport и Schaeffler, а это дает доступ корпорации к передовым электрическим силовым агрегатам, используемым в гоночных сериях. Фактически, марка Schaeffler реализовала полностью электрический Audi RS3 всего несколько месяцев назад, поэтому, вполне возможно, что ABT пойдет по аналогичному пути с RS6.
Читайте также: Audi выпустит маленький беспилотный электрокар
Как один из вариантов, немецкие тюнеры могут сохранить 4,0-лировый двигатель V8 с турбонаддувом и дополнить его электрическим агрегатом или 48-вольтовой гибридной установкой. По заявлениям ABT, автомобиль будет представлен менее чем через 24 часа и предоставит отдачу в 1000 лошадиных сил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
198
0
Также советуем посмотреть
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
Оставьте свой комментарий