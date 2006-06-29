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Раздел: Авто  
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Представлен свежий обзор Honda Accord Hybrid

Представлен свежий обзор Honda Accord Hybrid
С каждым годом в мире всё больше и больше продается гибридных автомобилей.

В число самых продаваемых из них входит Honda Accord Hybrid. Эксперты сайта Motor1 протестировали эту модель и оценили её по десятибалльной шкале, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Цена – 7/10
Honda Accord Hybrid является самой недорогой моделью среди гибридных среднеразмерных седанов. Её цена в базовой комплектации – от 25 100 долларов. Ford Fusion Hybrid стоит 27 555 долларов, Kia Optima Hybrid – 25 995 долларов, Hyundai Sonata Hybrid – 25 500 долларов, а Toyota Camry Hybrid – 27 800 долларов.

При этом у Accord Hybrid есть современные системы безопасности. Например, автоматическое экстренное торможение. Подобными системами может похвастаться ещё только Camry Hybrid, но она стоит на 3 000 долларов дороже.

Дизайн кузова – 6/10
Honda заслуживает похвалы за то, что она попыталась сделать что-то новое в дизайне, создавая гибридный Accord. Однако, его дизайн получился спорным. Больше всего критике подвергается передняя часть этой модели.

Салон и комфорт – 8/10
Салон у Accord Hybrid очень хороший, стильный и высокого качества. Водитель и пассажиры чувствуют себя комфортно. Есть кожаные сиденья. Сами сиденья широкие и удобные. Звукоизоляция хорошая. Во время поездки не слышно как мотор включается или выключается. В целом поездка в такой машине очень комфортная.

Технологии – 8/10
У Accord Hybrid есть все современные информационно-развлекательные технологии и системы коммуникации. В базовой комплектации автомобиль получил технологию Near Field Communication (NFC). Это новейшая технология контроля автомобиля через смартфон. Пока ещё очень мало автомобилей её имеют.

Гидроидная силовая установка – 5/10
У Accord Hybrid гибридная силовая установка состоит из четырехцилиндрового 2,0 л двигателя и электромотора. Её общая мощность – 212 л.с. Но чтобы достичь такой мощности нужно включить спортивный режим. Часто такой режим использовать не рекомендуем, так как водителю и пассажирам будет мешать шум силовой установки.

Безопасность – 9/10
Accord Hybrid комплектуется в базовой комплектации полным набором активных и пассивных систем безопасности (Honda Sensing). Это, например, система автоматического экстренного торможения, предупреждение о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и др. Только у Toyota подобные системы безопасности есть в базовой комплектации на всех моделях.

Расход топлива – 8/10
По данным Environmental Protection Agency, Accord Hybrid расходует 5 л топлива на 100 км пути. Это экономичная машина. Она расходует меньше топлива, чем практически все её главные конкуренты. Только у Toyota Camry Hybrid в базе расход топлива меньше.

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Honda Accord Hybrid – отличный гибридный автомобиль для повседневного использования. У него, конечно, есть некоторые недостатки (например, спорный дизайн и не очень мощная силовая установка), но достоинств гораздо больше. К тому же эта машина стоит меньше, чем её конкуренты.
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 Теги: обзор, Honda Accord Hybrid

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Сегодня, 17:25 » Автор: Алена Шимко
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