Раздел: Авто
Mercedes обещает уникальный электрокар
Электромоторы будут способны выдавать больше, чем 750 лошадиных сил.
Премьера необычного концепта от Mercedes-Benz запланирована на август в рамках Конкурса элегантности, проводимого в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Одноместный прототип получил название Aesthetics Progressive Luxury. Внешне он скопирован с представителей гоночных автомобилей семейства Mercedes 30-х годов прошлого столетия.
Что касается электроустановки, то по прогнозам она будет мощнее той, которая на данный момент размещена на суперкаре SLS E-Cell. Поэтому не исключено, что электромоторы будут способны выдавать больше, чем 750 лошадиных сил.
Пока изображение Aesthetics Progressive Luxury существует только в виде скульптурных очертаний. Не известна также и дальнейшая судьба автомобиля, который, скорее всего, выпустят в единичном экземпляре.
Читайте также: Mercedes представил самый шикарный электрокар
Интересно, что одному из гоночных представителей Mercedes-Benz принадлежал рекорд скорости, установленный в далеком 1938 году. Тогда гонщику удалось разогнать свой W125 до 428 километров в час.
Премьера необычного концепта от Mercedes-Benz запланирована на август в рамках Конкурса элегантности, проводимого в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Одноместный прототип получил название Aesthetics Progressive Luxury. Внешне он скопирован с представителей гоночных автомобилей семейства Mercedes 30-х годов прошлого столетия.
Что касается электроустановки, то по прогнозам она будет мощнее той, которая на данный момент размещена на суперкаре SLS E-Cell. Поэтому не исключено, что электромоторы будут способны выдавать больше, чем 750 лошадиных сил.
Пока изображение Aesthetics Progressive Luxury существует только в виде скульптурных очертаний. Не известна также и дальнейшая судьба автомобиля, который, скорее всего, выпустят в единичном экземпляре.
Читайте также: Mercedes представил самый шикарный электрокар
Интересно, что одному из гоночных представителей Mercedes-Benz принадлежал рекорд скорости, установленный в далеком 1938 году. Тогда гонщику удалось разогнать свой W125 до 428 километров в час.
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