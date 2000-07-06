Раздел: Авто
Названы самые надежные кроссоверы 2018 года
Самые высокие оценки в плане надежности заслужили две модели.
Специалисты немецкого автосервиса TUV решили проинспектировать местный рынок кроссоверов двух-трех годичной давности и выделили несколько самых надежных моделей этого сегмента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
По мнению экспертов, самые высокие оценки в плане надежности заслужили две модели Mercedes-Benz — кроссоверы GLK и M-class. Лишь в 2,6 и 2,8% случаев эти модели потребовали с момента выпуска вмешательства сотрудников автосервиса.
Напомним, что впервые Mercedes-Benz GLK дебютировал десять лет назад и в том же году был поставлен на конвейер в Бремене.
Читайте также: Названы самые надежные немецкие авто
В 2015 году линейку GLK сменила новая серия GLC, но в том же году его производство было остановлено. Всего на рынок попало 540 089 экземпляров авто.
С показателем в 3% на третьем месте по надежности оказались SUV от Audi — модели Q3 и Q5.
Специалисты немецкого автосервиса TUV решили проинспектировать местный рынок кроссоверов двух-трех годичной давности и выделили несколько самых надежных моделей этого сегмента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
По мнению экспертов, самые высокие оценки в плане надежности заслужили две модели Mercedes-Benz — кроссоверы GLK и M-class. Лишь в 2,6 и 2,8% случаев эти модели потребовали с момента выпуска вмешательства сотрудников автосервиса.
Напомним, что впервые Mercedes-Benz GLK дебютировал десять лет назад и в том же году был поставлен на конвейер в Бремене.
Читайте также: Названы самые надежные немецкие авто
В 2015 году линейку GLK сменила новая серия GLC, но в том же году его производство было остановлено. Всего на рынок попало 540 089 экземпляров авто.
С показателем в 3% на третьем месте по надежности оказались SUV от Audi — модели Q3 и Q5.
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