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Раздел: Авто  
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Названы самые надежные кроссоверы 2018 года

Названы самые надежные кроссоверы 2018 годаСамые высокие оценки в плане надежности заслужили две модели.

Специалисты немецкого автосервиса TUV решили проинспектировать местный рынок кроссоверов двух-трех годичной давности и выделили несколько самых надежных моделей этого сегмента.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

По мнению экспертов, самые высокие оценки в плане надежности заслужили две модели Mercedes-Benz — кроссоверы GLK и M-class. Лишь в 2,6 и 2,8% случаев эти модели потребовали с момента выпуска вмешательства сотрудников автосервиса.

Напомним, что впервые Mercedes-Benz GLK дебютировал десять лет назад и в том же году был поставлен на конвейер в Бремене.

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В 2015 году линейку GLK сменила новая серия GLC, но в том же году его производство было остановлено. Всего на рынок попало 540 089 экземпляров авто.

С показателем в 3% на третьем месте по надежности оказались SUV от Audi — модели Q3 и Q5.
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 Теги: кроссоверы, 2018

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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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