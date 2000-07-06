Раздел: Авто
Nissan оказалась в центре скандала
Nissan обвинили в нечестной рекламе электрокаров
В Великобритании набирает обороты скандал, связанный с электрокаром Nissan Leaf нового поколения. Несколько владельцев машины посчитали себя обманутыми описанием новинки на фирменном сайте, а местная некоммерческая Организация по стандартам рекламы уже начала проверку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Скандалу даже дали имя: «Рапидгейт» от английских слов rapid charging – быстрая зарядка. Дело в том, что реклама обещала владельцам Nissan Leaf возможность на таких быстрых зарядках наполнять 80% емкости батареи за 40-60 минут. О чем реклама умолчала, так это о невозможности пользоваться быстрой зарядкой два раза подряд.
Проблема возникла у нескольких автомобилистов, решивших отправиться на Nissan Leaf в далекое (в масштабах Великобритании) путешествие. Зарядив свой электрокар у себя дома, один из таких путешественников заранее спланировал маршрут так, чтобы на его пути встречались быстрые зарядки. С первой такой зарядкой проблем не возникло – батарея действительно набрала 80% емкости за 40 минут. Однако когда ему пришлось воспользоваться еще раз такой зарядкой в течении той же поездки, он обнаружил, что батарея Nissan Leaf не принимает ток высокой силы и в итоге ему пришлось задержаться на два часа. Ожидая, когда его машина будет заряжена.
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В настоящий момент Nissan не отрицает такую особенность своих электрокаров, но в компании не спешат признавать факт обмана покупателей. Стоит отметить, что для абсолютного большинства аккумуляторов до сих пор быстрая зарядка мощным током представляет некоторую проблему: это ведет к постепенной деградации батареи.
В Великобритании набирает обороты скандал, связанный с электрокаром Nissan Leaf нового поколения. Несколько владельцев машины посчитали себя обманутыми описанием новинки на фирменном сайте, а местная некоммерческая Организация по стандартам рекламы уже начала проверку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Скандалу даже дали имя: «Рапидгейт» от английских слов rapid charging – быстрая зарядка. Дело в том, что реклама обещала владельцам Nissan Leaf возможность на таких быстрых зарядках наполнять 80% емкости батареи за 40-60 минут. О чем реклама умолчала, так это о невозможности пользоваться быстрой зарядкой два раза подряд.
Проблема возникла у нескольких автомобилистов, решивших отправиться на Nissan Leaf в далекое (в масштабах Великобритании) путешествие. Зарядив свой электрокар у себя дома, один из таких путешественников заранее спланировал маршрут так, чтобы на его пути встречались быстрые зарядки. С первой такой зарядкой проблем не возникло – батарея действительно набрала 80% емкости за 40 минут. Однако когда ему пришлось воспользоваться еще раз такой зарядкой в течении той же поездки, он обнаружил, что батарея Nissan Leaf не принимает ток высокой силы и в итоге ему пришлось задержаться на два часа. Ожидая, когда его машина будет заряжена.
Читайте также: Мадонна оказалась в центре очередного скандала
В настоящий момент Nissan не отрицает такую особенность своих электрокаров, но в компании не спешат признавать факт обмана покупателей. Стоит отметить, что для абсолютного большинства аккумуляторов до сих пор быстрая зарядка мощным током представляет некоторую проблему: это ведет к постепенной деградации батареи.
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