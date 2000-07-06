» » Nissan оказалась в центре скандала
Раздел: Авто  
0

Nissan оказалась в центре скандала

Nissan оказалась в центре скандалаNissan обвинили в нечестной рекламе электрокаров

В Великобритании набирает обороты скандал, связанный с электрокаром Nissan Leaf нового поколения. Несколько владельцев машины посчитали себя обманутыми описанием новинки на фирменном сайте, а местная некоммерческая Организация по стандартам рекламы уже начала проверку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Скандалу даже дали имя: «Рапидгейт» от английских слов rapid charging – быстрая зарядка. Дело в том, что реклама обещала владельцам Nissan Leaf возможность на таких быстрых зарядках наполнять 80% емкости батареи за 40-60 минут. О чем реклама умолчала, так это о невозможности пользоваться быстрой зарядкой два раза подряд.

Проблема возникла у нескольких автомобилистов, решивших отправиться на Nissan Leaf в далекое (в масштабах Великобритании) путешествие. Зарядив свой электрокар у себя дома, один из таких путешественников заранее спланировал маршрут так, чтобы на его пути встречались быстрые зарядки. С первой такой зарядкой проблем не возникло – батарея действительно набрала 80% емкости за 40 минут. Однако когда ему пришлось воспользоваться еще раз такой зарядкой в течении той же поездки, он обнаружил, что батарея Nissan Leaf не принимает ток высокой силы и в итоге ему пришлось задержаться на два часа. Ожидая, когда его машина будет заряжена.

Читайте также: Мадонна оказалась в центре очередного скандала

В настоящий момент Nissan не отрицает такую особенность своих электрокаров, но в компании не спешат признавать факт обмана покупателей. Стоит отметить, что для абсолютного большинства аккумуляторов до сих пор быстрая зарядка мощным током представляет некоторую проблему: это ведет к постепенной деградации батареи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nissan, скандал

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
     368
     0

Похожие новости по теме

Nissan Leaf превратился в кабриолет Nissan Leaf превратился в кабриолет

Nissan Leaf переделывали и в частном порядке: здесь материал о том, как из него сделали пикап.

В Англии начали выпускать обновленный Nissan Leaf  В Англии начали выпускать обновленный Nissan Leaf 

Европейские автолюбители в ближайшее время смогут приобрести обновленную модификацию электромобиля Nissan Leaf, которую японский автопроизводитель станет выпускать на площадке в Сандерленде, что в Англии.

Nissan начала серийное производство Leaf нового поколения Nissan начала серийное производство Leaf нового поколения

Leaf нового поколения получил более красивый дизайн кузова, чем модель первого поколения.

Названа стоимость нового Nissan Leaf в Украине Названа стоимость нового Nissan Leaf в Украине

Стоимость базового LEAF в США — 30 тыс. долларов.

Nissan представил второе поколение электромобиля Leaf Nissan представил второе поколение электромобиля Leaf

Автомобиль получил новый дизайн и более мощную силовую установку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх