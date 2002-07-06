Раздел: Авто
Китайцы сделали миниатюрный пикап
Китайцы сделали пикап, который поместится в кузов Chevrolet Silverado
Компания General Motor совместно с китайской SAIC и Wuling представила компактный пикап Rong Guang, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В самой короткой версии новинка насчитывает в длину всего 2450 миллиметров и может поместиться в кузове Silverado HD с удлиненной грузовой платформой. Длина последней составляет 2483 миллиметра.
Пикап Wuling Rong Guang оснащается 1,5- или 1,8-литровым двигателем. Отдача топового мотора составляет 127 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. Базовый двигатель Silverado HD — 6,0-литровый Vortex V8 — выдает 365 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момент.
Цены на китайский пикап General Motors начинаются от 45 800 юаней (6 900 долларов). При этом обычный Chevrolet Silverado 1500 обойдется в 28 300 долларов.
Читайте также: Китайцы выпустили новый мощный пикап
Зимой появилась информация о том, что индийский грузовичок Mahindra Jeeto с 11-сильным одноцилиндровым оказался грузоподъемнее пикапа Ford F-150. Модификация Ford с двигателем 3.6 V6 способна перевезти груз массой до 658 килограммов, Jeeto — до 700.
Компания General Motor совместно с китайской SAIC и Wuling представила компактный пикап Rong Guang, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В самой короткой версии новинка насчитывает в длину всего 2450 миллиметров и может поместиться в кузове Silverado HD с удлиненной грузовой платформой. Длина последней составляет 2483 миллиметра.
Пикап Wuling Rong Guang оснащается 1,5- или 1,8-литровым двигателем. Отдача топового мотора составляет 127 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. Базовый двигатель Silverado HD — 6,0-литровый Vortex V8 — выдает 365 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момент.
Цены на китайский пикап General Motors начинаются от 45 800 юаней (6 900 долларов). При этом обычный Chevrolet Silverado 1500 обойдется в 28 300 долларов.
Читайте также: Китайцы выпустили новый мощный пикап
Зимой появилась информация о том, что индийский грузовичок Mahindra Jeeto с 11-сильным одноцилиндровым оказался грузоподъемнее пикапа Ford F-150. Модификация Ford с двигателем 3.6 V6 способна перевезти груз массой до 658 килограммов, Jeeto — до 700.
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