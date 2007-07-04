Раздел: Авто
Fiat 500 стал пляжным спидстером
Новинку назвали Spiaggina by Garage Italia
Итальянская мастерская Garage Italia, специализирующаяся на кастомизации автомобилей, совместно с дизайн-ателье Pininfarina создала уникальный Fiat 500, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Модель посвятили 60-летию со дня выхода первой спецверсии оригинального Fiat 500 — Jolly, более известный как Spiaggina.
Новинку назвали Spiaggina by Garage Italia и она представляет из себя эдакий пляжный спидстер. Крыша, даже складная, отсутствует — зато в отделке салона используются исключительно влагостойкие материалы. Иными словами, если путешествовать в пляжной одежде и в теплую погоду, то дождя можно не бояться. Задних сидений также нет — их места заняла специальная полка, похожая на заднюю часть яхты. Наконец, лобовое стекло сделано очень низким — так и было принято на спидстерах, где водители одевали шлемы.
Роль Pininfarina в этом проекте была не столько дизайнерская, сколько инженерная. Именно специалисты этой компании отвечали за удаление крыши и соответствующее усиление кузова. Дуга безопасности позади пассажирских сидений — тоже идея Pininfarina.
Читайте также: Fiat представит новый внедорожник
Несмотря на то, что Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia сощдан в единственном экземпляре, автопроизводитель решил выпустить собственную спецверсию Fiat 500 Spiaggina — правда более приземленную. За основу был взят обычный кабриолет, который получил уникальную отделку салона, собственный голубой цвет и колесные диски, стилизованные по моде середины прошлого века. Всего будет выпущено 1958 таких машин — по году выхода оригинальной версии Spiaggina.
Итальянская мастерская Garage Italia, специализирующаяся на кастомизации автомобилей, совместно с дизайн-ателье Pininfarina создала уникальный Fiat 500, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Модель посвятили 60-летию со дня выхода первой спецверсии оригинального Fiat 500 — Jolly, более известный как Spiaggina.
Новинку назвали Spiaggina by Garage Italia и она представляет из себя эдакий пляжный спидстер. Крыша, даже складная, отсутствует — зато в отделке салона используются исключительно влагостойкие материалы. Иными словами, если путешествовать в пляжной одежде и в теплую погоду, то дождя можно не бояться. Задних сидений также нет — их места заняла специальная полка, похожая на заднюю часть яхты. Наконец, лобовое стекло сделано очень низким — так и было принято на спидстерах, где водители одевали шлемы.
Роль Pininfarina в этом проекте была не столько дизайнерская, сколько инженерная. Именно специалисты этой компании отвечали за удаление крыши и соответствующее усиление кузова. Дуга безопасности позади пассажирских сидений — тоже идея Pininfarina.
Читайте также: Fiat представит новый внедорожник
Несмотря на то, что Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia сощдан в единственном экземпляре, автопроизводитель решил выпустить собственную спецверсию Fiat 500 Spiaggina — правда более приземленную. За основу был взят обычный кабриолет, который получил уникальную отделку салона, собственный голубой цвет и колесные диски, стилизованные по моде середины прошлого века. Всего будет выпущено 1958 таких машин — по году выхода оригинальной версии Spiaggina.
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