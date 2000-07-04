Раздел: Авто
Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества
Грабители орудуют на дорогах.
Чаще всего грабители промышляют возле супермаркетов или ночью на заправочных станциях. Они ждут пока владелец отойдет от машины, чтобы слегка надрезать покрышку и продолжают преследовать жертву, чтобы ограбить. В регионах чаще подобные случаи встречаются на ночных АЗС, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
В социальной сети пострадавшие водители начали сообщать о новых схемах, опубликовав фото проколотых колес.
"Вас "пасут" под маркетами. Фишка в том, что колесо в автомобиле теперь не режут, а слегка "надрезают" и едут за вами до первого поворота, где при нагрузке 100% случится беда с колесом. Ехать дальше вы не сможете, поэтому через мгновение два крепких парня в дорогой машине помигают фарами о проблеме и будут предлагать свою помощь. Но "помощники" очень быстро поедут, если вы выйдете с барсеткой на плечах и закроете свой автомобиль. Будьте осторожны ", - сообщает водитель Игорь Петровский.
Другие водители пишут о подобных случаях, которые зафиксированы уже в Киеве и в регионах. В Ивано-Франковске похожую схему проворачивают возле оптовых обменников. А активист Владимир Типило сообщил, что его брат столкнулся с более жесткой схемой на трассе Львов-Стрый.
"Ему на заправке в колесо воткнули саморез. А у него есть привычка по приезду на заправку смотреть на колеса, все ли в порядке, и тогда все было нормально. Но метров через 300 он услышал, что "кидает руль". Вышел, смотрит - спущенное колесо. Он залез под машину, вытаскивает домкрат и видит - с другой стороны ходят ноги. А на сиденье в это время лежал кошелек. Брат вскочил и увидел, что грабитель уже открывал машину. Бросился за ним, а тот убежал в поле. Брат оглянулся и заметил неподалеку машину. Очевидно, они ждали, пока брат остановится. А если бы он и дальше гнался по полю, то сообщники просто могли бы высадить в его автомобиле окно и обчистить. Или дать по голове и брата никто бы не нашел. Это была два часа ночи", - рассказал Владимир Типило.
Читайте также: Киевлян предупредили о новой схеме, придуманной ворами
Кроме того, есть случаи, когда грабители не останавливаются даже перед присутствующими в автомобиле владельцами авто. Нагло подходят и вырывают из рук водителя или пассажира телефон или кошелек, а затем убегают.
Чаще всего грабители промышляют возле супермаркетов или ночью на заправочных станциях. Они ждут пока владелец отойдет от машины, чтобы слегка надрезать покрышку и продолжают преследовать жертву, чтобы ограбить. В регионах чаще подобные случаи встречаются на ночных АЗС, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
В социальной сети пострадавшие водители начали сообщать о новых схемах, опубликовав фото проколотых колес.
"Вас "пасут" под маркетами. Фишка в том, что колесо в автомобиле теперь не режут, а слегка "надрезают" и едут за вами до первого поворота, где при нагрузке 100% случится беда с колесом. Ехать дальше вы не сможете, поэтому через мгновение два крепких парня в дорогой машине помигают фарами о проблеме и будут предлагать свою помощь. Но "помощники" очень быстро поедут, если вы выйдете с барсеткой на плечах и закроете свой автомобиль. Будьте осторожны ", - сообщает водитель Игорь Петровский.
Другие водители пишут о подобных случаях, которые зафиксированы уже в Киеве и в регионах. В Ивано-Франковске похожую схему проворачивают возле оптовых обменников. А активист Владимир Типило сообщил, что его брат столкнулся с более жесткой схемой на трассе Львов-Стрый.
"Ему на заправке в колесо воткнули саморез. А у него есть привычка по приезду на заправку смотреть на колеса, все ли в порядке, и тогда все было нормально. Но метров через 300 он услышал, что "кидает руль". Вышел, смотрит - спущенное колесо. Он залез под машину, вытаскивает домкрат и видит - с другой стороны ходят ноги. А на сиденье в это время лежал кошелек. Брат вскочил и увидел, что грабитель уже открывал машину. Бросился за ним, а тот убежал в поле. Брат оглянулся и заметил неподалеку машину. Очевидно, они ждали, пока брат остановится. А если бы он и дальше гнался по полю, то сообщники просто могли бы высадить в его автомобиле окно и обчистить. Или дать по голове и брата никто бы не нашел. Это была два часа ночи", - рассказал Владимир Типило.
Читайте также: Киевлян предупредили о новой схеме, придуманной ворами
Кроме того, есть случаи, когда грабители не останавливаются даже перед присутствующими в автомобиле владельцами авто. Нагло подходят и вырывают из рук водителя или пассажира телефон или кошелек, а затем убегают.
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