Как штрафуют пьяных водителей в Германии

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В Украине хотят ввести шокирующие штрафы для водителей Для автолюбителей планируют ужесточить наказания за езду в нетрезвом состоянии.

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