Раздел: Авто
Как штрафуют пьяных водителей в Германии
Правила очень жесткие.
Украинский парламент также намерен ужесточить наказание за ДТП, вызванные в нетрезвом состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Выпили пива с друзьями и сели за руль? Лучше не надо. 1,1 промилле в крови - уже криминал. Смотрите, как наказывают водителей в Германии
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Украинский парламент также намерен ужесточить наказание за ДТП, вызванные в нетрезвом состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Выпили пива с друзьями и сели за руль? Лучше не надо. 1,1 промилле в крови - уже криминал. Смотрите, как наказывают водителей в Германии
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
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