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Раздел: Авто  
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Как штрафуют пьяных водителей в Германии

Как штрафуют пьяных водителей в ГерманииПравила очень жесткие.

Украинский парламент также намерен ужесточить наказание за ДТП, вызванные в нетрезвом состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Выпили пива с друзьями и сели за руль? Лучше не надо. 1,1 промилле в крови - уже криминал. Смотрите, как наказывают водителей в Германии

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 Теги: водитель, Германия

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Сегодня, 17:16 » Автор: Анна Мартынова
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