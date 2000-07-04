Раздел: Авто
Эксперт рассказал, каким будет новый Mitsubishi Pajero
Ожидается выпуск новой модели в ближайшие два года.
Вспомните этот выдающийся автомобиль. Паджеро Эволюшн середины 1990-х годов. 3,5-литровый мотор, 280 лошадиных сил, почти 350 Нм тяги. Независимая подвеска, "механика" или "автомат". Это один из самых крутых внедорожников своего внемени. И его могут выпустить вновь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Почему мы предполагаем, что Пажеро Эволюшн будет скоро? Потому что в нынешних условиях, когда кроссоверов становится больше и их спортивные модификации выпускает ДАЖЕ ЛАМБОРГИНИ, и Феррари собирается туда же, Мицубиши просто не имеет права оставаться в стороне. Не останется! Ведь наработки у них уже есть.
Это внедорожный спорткар e-Evolution. У автомобиля не только электрическая силовая установка, но и электрические тормозные суппорты. Внешние сходства у новой модели и классической реализованы, в основном, сзади ("плавники" спойлера, место под запаску на двери багажника).
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Конечно, серийный новый Паджеро Эволюшн пока трудно представить чисто электро, но вот плагин-гибридом вполне. Есть же Аутлендер PHEV! Что, скорее всего, точно дебютирует на новейшем Pajero Evolution, так это так называемая система искусственного интеллекта с функцией самообучения. Сколько ждать? Года 1,5-2, надеемся...
Вспомните этот выдающийся автомобиль. Паджеро Эволюшн середины 1990-х годов. 3,5-литровый мотор, 280 лошадиных сил, почти 350 Нм тяги. Независимая подвеска, "механика" или "автомат". Это один из самых крутых внедорожников своего внемени. И его могут выпустить вновь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Почему мы предполагаем, что Пажеро Эволюшн будет скоро? Потому что в нынешних условиях, когда кроссоверов становится больше и их спортивные модификации выпускает ДАЖЕ ЛАМБОРГИНИ, и Феррари собирается туда же, Мицубиши просто не имеет права оставаться в стороне. Не останется! Ведь наработки у них уже есть.
Это внедорожный спорткар e-Evolution. У автомобиля не только электрическая силовая установка, но и электрические тормозные суппорты. Внешние сходства у новой модели и классической реализованы, в основном, сзади ("плавники" спойлера, место под запаску на двери багажника).
Читайте также: В Болгарии анонсировали мощный гиперкар
Конечно, серийный новый Паджеро Эволюшн пока трудно представить чисто электро, но вот плагин-гибридом вполне. Есть же Аутлендер PHEV! Что, скорее всего, точно дебютирует на новейшем Pajero Evolution, так это так называемая система искусственного интеллекта с функцией самообучения. Сколько ждать? Года 1,5-2, надеемся...
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