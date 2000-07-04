Раздел: Авто
Тюнинг-ателье представило роскошную версию Mercedes X-Class
Стоимость пикапа составит от 105 тысяч евро.
Mercedes X-Class получил люксовую версию. Пикап получил новые кузовные элементы из углепластика, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S65. Автор проекта — ателье Carlex Design, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Для X-Class разработали карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов. В него вошли:
- передний бампер;
- накладка на капот;
- задний бампер;
- спойлер;
- колесные арки;
- рамки задних фонарей.
Салон пикапа полностью перешили, используя кожу Nappa Porzellan, алькантару и экзотические породы дерева. Помимо этого, на X-Class установки колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а кузов машины выкрасили в сочетание светло-кремового и шоколадно-коричневого цвета.
Читайте также: Собранный в Украине Mercedes продают за рекордную сумму
Автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Ориентировочная цена машины – 105 000 евро.
Mercedes X-Class получил люксовую версию. Пикап получил новые кузовные элементы из углепластика, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S65. Автор проекта — ателье Carlex Design, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Для X-Class разработали карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов. В него вошли:
- передний бампер;
- накладка на капот;
- задний бампер;
- спойлер;
- колесные арки;
- рамки задних фонарей.
Салон пикапа полностью перешили, используя кожу Nappa Porzellan, алькантару и экзотические породы дерева. Помимо этого, на X-Class установки колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а кузов машины выкрасили в сочетание светло-кремового и шоколадно-коричневого цвета.
Читайте также: Собранный в Украине Mercedes продают за рекордную сумму
Автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Ориентировочная цена машины – 105 000 евро.
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