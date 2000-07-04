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Раздел: Авто  
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Тюнинг-ателье представило роскошную версию Mercedes X-Class

Тюнинг-ателье представило роскошную версию Mercedes X-Class Стоимость пикапа составит от 105 тысяч евро.

Mercedes X-Class получил люксовую версию. Пикап получил новые кузовные элементы из углепластика, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S65. Автор проекта — ателье Carlex Design, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Для X-Class разработали карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов. В него вошли:

- передний бампер;
- накладка на капот;
- задний бампер;
- спойлер;
- колесные арки;
- рамки задних фонарей.

Салон пикапа полностью перешили, используя кожу Nappa Porzellan, алькантару и экзотические породы дерева. Помимо этого, на X-Class установки колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а кузов машины выкрасили в сочетание светло-кремового и шоколадно-коричневого цвета.

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Автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Ориентировочная цена машины – 105 000 евро.

Тюнинг-ателье представило роскошную версию Mercedes X-Class
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 Теги: Mercedes X-Class, пикап, тюнинг

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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