Раздел: Авто
Появились новые подробности о премьере бюджетного Hyundai
Автомобиль покажут этой осенью.
На данный момент автомобиль тестируется под заводским названием Hyundai AH2, и кроме выводов аналитиков, основанных на нескольких намеках представителей компании, информации нет. Премьера ожидается уже осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Еще в прошлом году фотошпионам удавалось запечатлеть предстоящую новинку от компании Hyundai. По всему видимому, южнокорейский бренд готовится в скором времени представить компактный хетчбэк. По некоторым анонсам и намекам понятно, что модель будет представлять бюджетный сегмент. По всей вероятности, новинка станет доступной исключительно на индийском рынке.
Презентация нового автомобиля должна пройти в рамках продолжающейся кампании в честь 20-летнего юбилея присутствия компании в Индии. С начала лета текущего года, Hyundai выпустила для местных клиентов несколько памятных видеороликов, провела конкурсы и розыгрыши, организовала ряд скидок на обслуживание автомобилей, и готовится показать новый автомобиль к концу празднования.
Некоторые эксперты предполагают, что в новой модели Hyundai может возродить название Santro. Данное имя ранее принадлежало первой модели компании на индийском рынке, являющейся также хетчбэком. В других странах модель была известна под названием Atos. Помимо этого, данная модель была первой с локализованным производством. Индийский Сантро сменил поколение в 2003-м, его выпуск прекратился в 2014-м.
Возможно автомобиль будет построен на устаревшей, но модернизированной платформе от компактной модели Hyundai i10 первого поколения. Под капотом можно ожидать атмосферный мотор с рабочим объемом 1,1 литра, способный развивать до 64 лошадиных сил. В паре с ним может быть установлена механическая или роботизированная коробка передач.
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Одними из главных конкурентов новинки станут Maruti Suzuki Celerio и Tata Tiago. За пределы индийского рынка AH2, скорее всего, не выберется. Причем производство будет налажено на местном заводе компании.
На данный момент автомобиль тестируется под заводским названием Hyundai AH2, и кроме выводов аналитиков, основанных на нескольких намеках представителей компании, информации нет. Премьера ожидается уже осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Еще в прошлом году фотошпионам удавалось запечатлеть предстоящую новинку от компании Hyundai. По всему видимому, южнокорейский бренд готовится в скором времени представить компактный хетчбэк. По некоторым анонсам и намекам понятно, что модель будет представлять бюджетный сегмент. По всей вероятности, новинка станет доступной исключительно на индийском рынке.
Презентация нового автомобиля должна пройти в рамках продолжающейся кампании в честь 20-летнего юбилея присутствия компании в Индии. С начала лета текущего года, Hyundai выпустила для местных клиентов несколько памятных видеороликов, провела конкурсы и розыгрыши, организовала ряд скидок на обслуживание автомобилей, и готовится показать новый автомобиль к концу празднования.
Некоторые эксперты предполагают, что в новой модели Hyundai может возродить название Santro. Данное имя ранее принадлежало первой модели компании на индийском рынке, являющейся также хетчбэком. В других странах модель была известна под названием Atos. Помимо этого, данная модель была первой с локализованным производством. Индийский Сантро сменил поколение в 2003-м, его выпуск прекратился в 2014-м.
Возможно автомобиль будет построен на устаревшей, но модернизированной платформе от компактной модели Hyundai i10 первого поколения. Под капотом можно ожидать атмосферный мотор с рабочим объемом 1,1 литра, способный развивать до 64 лошадиных сил. В паре с ним может быть установлена механическая или роботизированная коробка передач.
Читайте также: В Сети появились первые «живые» фото Hyundai Elantra 2019
Одними из главных конкурентов новинки станут Maruti Suzuki Celerio и Tata Tiago. За пределы индийского рынка AH2, скорее всего, не выберется. Причем производство будет налажено на местном заводе компании.
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