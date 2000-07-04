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Раздел: Авто  
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Озвучена неожиданная причина засыпания водителей за рулем

Озвучена неожиданная причина засыпания водителей за рулем Сон за рулем является причиной примерно 25 % всех серьезных аварий.

Как всем известно, одной из весомых причин, по которой происходит немалое количество аварий на дорогах, считается сон водителя. Аварии из-за сна случаются не только ночью, они бывают и днем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Сон за рулем является причиной примерно 25 % всех серьезных аварий на дорогах. По мнению экспертов, это связано не только с усталостью, но и вибрациями, которые появляются во время движения.

Ученые из Австралии решили провести исследование, чтобы выяснить причины того, что большинство водителей засыпают за рулем. Для своего эксперимента эксперты предложили испытуемым, которых было 15 человек, проехать без остановок 400 километров. Половина испытуемых должна была выспаться перед поездкой. Все остальные не спали примерно часов 10.

Результат исследования показал, что все участники эксперимента почти в одно и то же время начали засыпать. Специалисты говорят, что причиной для этого стали вибрации, которые вводят головной мозг во что-то подобное трансу.

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Примерно через 30 минут после старта водитель начитает ощущать дискомфорт и усталость.
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 Теги: сон, вождение

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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