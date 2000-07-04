Раздел: Авто
Citroen будет продавать специальные очки против укачивания
Стоимость очков составит 99 фунтов стерлингов.
Французские разработчики из Citroen изобрели очки под названием SEETROEN, благодаря которым можно избавиться от укачивания при поездке на автомобиле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
В основу новшества легла технология, созданная специально для моряков и усовершенствованная молодой компанией Boarding Ring.
За очки SEETROEN автолюбителям придется отдать 99 фунтов стерлингов. Данные очки обзавелись круглой оправой из мягкого пластика, изнутри заполненной цветной жидкостью, которая может перемещаться взад-вперед и влево-вправо.
Благодаря ее перемещению, воссоздается линия горизонта, которая способна устранить конфликт сигналов, который образовывается из-за противоречивой информации в человеческом мозгу от разных органов чувств.
Если обнаружены первые признаки укачивания, то лучше одеть очки и в течение 10-15 минут они помогут мозгу синхронизировать поступающие сигналы от вестибулярного аппарата.
Читайте также: Озвучена неожиданная причина засыпания водителей за рулем
Также человек может спокойно читать или пользоваться мобильным устройством во время поездки, не опасаясь укачивания.
Французские разработчики из Citroen изобрели очки под названием SEETROEN, благодаря которым можно избавиться от укачивания при поездке на автомобиле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
В основу новшества легла технология, созданная специально для моряков и усовершенствованная молодой компанией Boarding Ring.
За очки SEETROEN автолюбителям придется отдать 99 фунтов стерлингов. Данные очки обзавелись круглой оправой из мягкого пластика, изнутри заполненной цветной жидкостью, которая может перемещаться взад-вперед и влево-вправо.
Благодаря ее перемещению, воссоздается линия горизонта, которая способна устранить конфликт сигналов, который образовывается из-за противоречивой информации в человеческом мозгу от разных органов чувств.
Если обнаружены первые признаки укачивания, то лучше одеть очки и в течение 10-15 минут они помогут мозгу синхронизировать поступающие сигналы от вестибулярного аппарата.
Читайте также: Озвучена неожиданная причина засыпания водителей за рулем
Также человек может спокойно читать или пользоваться мобильным устройством во время поездки, не опасаясь укачивания.
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