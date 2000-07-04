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Раздел: Авто  
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Названа цена новой модели BMW X5

Названа цена новой модели BMW X5
В скором времени на американском рынке начнутся продажи нового BMW X5, уже даже известна его стоимость.

Начальное исполнение xDrive40i было оценено в 60,7 тысячи долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В базе автомобиль оснащен 3-литровым двигателем отдачей 340 л.с. Модификация X5 50i xDrive будет приводиться в движение 4,4-литровым агрегатом V8 на 462 л.с. Кроме того, появятся две дизельные комплектации. Под капотом X5 xDrive30d расположится 249-сильный мотор, а X5 M50d – 400-сильный двигатель.

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Среди базового и дополнительного оснащения значатся восемь подушек безопасности, цифровая панель приборов, электронные ассистенты и многое другое.
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 Теги: BMW X5, новая модель, цена

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Сегодня, 10:28 » Автор: Алена Шимко
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