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Названа цена новой модели BMW X5
В скором времени на американском рынке начнутся продажи нового BMW X5, уже даже известна его стоимость.
Начальное исполнение xDrive40i было оценено в 60,7 тысячи долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В базе автомобиль оснащен 3-литровым двигателем отдачей 340 л.с. Модификация X5 50i xDrive будет приводиться в движение 4,4-литровым агрегатом V8 на 462 л.с. Кроме того, появятся две дизельные комплектации. Под капотом X5 xDrive30d расположится 249-сильный мотор, а X5 M50d – 400-сильный двигатель.
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Среди базового и дополнительного оснащения значатся восемь подушек безопасности, цифровая панель приборов, электронные ассистенты и многое другое.
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