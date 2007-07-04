Раздел: Авто
Старенький пикап Toyota Hilux преодолел бездорожье на двух колесах
Пикап Toyota Hilux проехал сложный участок бездорожья буквально на двух колесах.
В США прошли традиционные соревнования по прохождению бездорожья. На этот раз они оказались очень зрелищными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Особенно публику удивил старый пикап Toyota Hilux, продемонстрировавший фантастическую проходимость.
Серьезно модифицированная Тойота не спасовала перед тяжелым бездорожьем, а самый узкий участок меж двух скал проехала буквально на двух колесах.
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Порой казалось, что авто вот-вот перевернется, но умелый водитель уверенно прошел дистанцию до финиша.
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