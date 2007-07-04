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Tesla отменила тест тормозов
В компании Tesla решили отказаться от проведения одного из тестов на безопасность электрокаров для ускорения производства.
Об этом сообщает Business Insider ссылаясь на соответствующий документ компании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Как пояснил глава Tesla Илон Маск, тест для проверки тормозов автомобиля был избыточным, в связи с этим в компании решили отказаться от него.
Так, в издании отметили, что процесс тестирования тормозного вала считается очень важным в индустрии, поэтому не ясно, почему компания решила отказаться именно от него, а также, почему такое решение не было принято раньше.
"Данный тест гарантирует, что колеса автомобиля полностью выровнены. Также проверятся тормоза и их работоспособность, - в процессе запуска двигателя автомобиля до определенных оборотов в минуту и реагирования тормозной системы", - подчеркнули в издании.
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Tesla вышла на показатель производства электрокара Model 3 до 5 тыс. штук в неделю.
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