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Раздел: Авто  
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Toyota сообщила дату официальной премьеры Supra

Toyota сообщила дату официальной премьеры Supra
Официальная премьера новой Toyota Supra состоится на следующей неделе в Великобритании во время Фестиваля скорости в Гудвуде.

Об этом написано на страничке Toyota Europe в сервисе микроблогов Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Эта новость, без сомнения, обрадует поклонников Toyota, да и многих других автолюбителей. Правда, мы пока так и не поняли, привезут ли японцы в Гудвуд серийную модель, или это по-прежнему будет тестовый прототип. Видимо, это прояснится только 12 июля, когда откроется английский Фестиваль скорости.

Мы уже знаем, что в линейку двигателей новой Supra войдут два агрегата. Базовым станет 3,0 л мотор с турбонаддувом, разработанный немецкими инженерами компании BMW. Его мощность – 335 л.с. и 500 Нм крутящего момента. С таким мотором японское спорткупе до 100 км/ч сможет разогнаться всего за 4,5 секунды. Более мощную версию создаст GRMN, но пока о ней ещё ничего не известно.

Supra получит передовые технологии, системы безопасности и безопасности. Причем многие из них станут доступны уже в базовой комплектации. Это спорткупе, возможно, будет использовать обновленную информационно-развлекательную систему iDrive компании BMW.

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За сколько Toyota будет продавать новую Toyota Supra? По слухам, её цена достигнет примерно 63 500 долларов. Похоже на правду.
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 Теги: Toyota, Supra, премьера

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Сегодня, 18:20 » Автор: Алена Шимко
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