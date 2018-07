Во Львове начался фестиваль новых авто New Cars Fest 2018

Жители Львова впервые получили возможность посетить автомобильный праздник для всей семьи – New Cars Fest 2018, в рамках которого гости мероприятия смогут не только познакомиться с последние новинки украинского авторынка, но и лично протестировать многие из них, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр Ранее фестиваль новых автомобилей проходил исключительно в Киеве, но начиная с этого года приобщиться к яркому автопразднику New Cars Fest смогут и другие украинские города.Фестиваль проходит 7 и 8 июля на территории развлекательного комплекса FESTrepublic, отлично подходящего для мероприятия подобного масштаба.Посетителей New Cars Fest 2018 ожидают около 20 автомобильных новинок, а также отдельная экспозиция ретро-каров и тюнингованных машин. Кроме того, будет предусмотрена специально оборудованная зона отдыха и развлечений для детей.Организатор фестиваля Медиагруппа «Автоцентр».Следить за развитием событий и получить любую информацию про мероприятие, а также записаться на тест-драйв можно на сайте fest.newcars.ua и на странице фестиваля в Facebook.Время работы фестиваля New Cars Fest 2018 с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный!