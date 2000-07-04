Раздел: Авто
Во Львове начался фестиваль новых авто New Cars Fest 2018
Львов впервые принимает единственный в Украине фестиваль новых автомобилей New Cars Fest 2018.
Жители Львова впервые получили возможность посетить автомобильный праздник для всей семьи – New Cars Fest 2018, в рамках которого гости мероприятия смогут не только познакомиться с последние новинки украинского авторынка, но и лично протестировать многие из них, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Ранее фестиваль новых автомобилей проходил исключительно в Киеве, но начиная с этого года приобщиться к яркому автопразднику New Cars Fest смогут и другие украинские города.
Фестиваль проходит 7 и 8 июля на территории развлекательного комплекса FESTrepublic, отлично подходящего для мероприятия подобного масштаба.
Посетителей New Cars Fest 2018 ожидают около 20 автомобильных новинок, а также отдельная экспозиция ретро-каров и тюнингованных машин. Кроме того, будет предусмотрена специально оборудованная зона отдыха и развлечений для детей.
Организатор фестиваля Медиагруппа «Автоцентр».
Следить за развитием событий и получить любую информацию про мероприятие, а также записаться на тест-драйв можно на сайте fest.newcars.ua и на странице фестиваля в Facebook.
Читайте также: New Cars Fest 2017: в Киеве проходит фестиваль новых автомобилей
Время работы фестиваля New Cars Fest 2018 с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный!
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