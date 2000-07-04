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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых быстрых авто из США

Свежий рейтинг самых быстрых авто из СШАНемецкий трек Нюрбургринг известен во всем мире.

Практически все автопроизводители проверяют там свои автомобили. В том числе и американские автопроизводители, хотя в США хватает своих гоночных трасс. Предлагаем вашему вниманию Топ-10 самых быстрых в Нюрбургринге американских серийных машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

1. 7:12.13 – Dodge Viper ACR 2010
Dodge Viper ACR (см фото вверху) в 2011 году проехал круг Нюрбургринга за 7:12.13. С тех пор прошло уже восемь лет, однако до сих пор ни один американский серийный автомобиль не смог побить этот рекорд.

2. 7:16.04 – Camaro ZL1 1LE 2018
Новый ZL1 с пакетом 1LE не только быстрее стандартной версии, но и быстрее, чем Ferrari 488, Porsche 911 GT3, и Pagani Zonda F Clubsport. Этому способствует, конечно, двигатель мощностью 650 л.с.

3. 7:19.63 – Corvette ZR1 2012
Несколько лет назад Corvette ZR1 проехал круг Нюрбургринга за 7:19.63. Сейчас ведутся работы над новым C7 ZR1. Мы уверены, что он сможет побить на немецком треке рекорд своего предшественника.

4. 7:22.1 – Dodge Viper ACR 2009
Что помогло Dodge Viper ACR показать в свое время в Нюрбургринге хорошее время? Аэродинамические и технические характеристики. А также специальные высокопроизводительные шины, которые подбирали очень и очень тщательно.

5. 7:22.68 – Corvette Z06 2011
Corvette Z06 проехал круг «Северной петли» на 3 секунды медленней, чем его «старший брат» ZR1. Тем не менее, результат всё равно отличный. Не удивительно, что продажи у Corvette лучше, чем у Dodge.

6. 7:26.4 – Chevrolet Corvette ZR1 2009
В 2009 году появился Corvette ZR1. Под его капотом находился 6,2 л двигатель LS9 V8 мощностью 638 л.с. Этот суперкар доминировал в Нюрбургринге.

7. 7:29.6 – Camaro ZL1 2017
Camaro ZL1 2017 года выпуска очень быстрый. Он быстрее, чем Mercedes SLS AMG, Audi R8 V10, и даже Porsche Carrera GT. Его преимущество было подтверждено на «Северной петле».

8. 7:37.4 – Camaro Z/28 2014
Camaro Z/28 стал самым мощным Camaro за всю историю этой модели. Под его капотом находится двигатель LS7 V8 мощностью 500 л.с. Автомобиль получил передовые технологии безопасности и различные технические новинки.


9. 7:41.27 – Chevrolet Camaro ZL1 2012
Camaro ZL1 – ещё одна модель концерна GM в этом рейтинге. Этот спорткар оснащается двигателем V8 мощностью 580 л.с. Весит он прилично, зато и скорость у него очень хорошая.

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10. 7:59 – Cadillac CTS-V 2009
Второе поколение Cadillac CTS-V, появившееся в 2009 году, стало ещё лучше, чем первое поколение. Под его капотом был двигатель мощностью 556 л.с. В США многие автолюбители до сих пор не могут забыть этот CTS-V.
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 Теги: рейтинг, самые быстрые авто, Нюрбургринг

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Сегодня, 22:51 » Автор: Алена Шимко
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